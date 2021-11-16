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Fatih Şahin'den 2022 makyaj tüyoları

2022 yaklaşırken, yeni yılın moda ve makyaj trendleri ortaya çıkıyor. Kaş uzmanı Fatih Şahin 2022 yılının makyaj tüyoları konusunda önemli ip uçları verdi 

16 Kasım 2021 Salı 15:32
Fatih Şahin'den 2022 makyaj tüyoları

Fatih Şahin'den 2022 makyaj tüyoları

Make-Up Artist ve Kaş Uzmanı Fatih Şahin, 2022'nin makyaj tüyolarını paylaştı. Fatih Şahin, yeni yılda dudak renklerinde tercihlerin değişeceğini söyledi. İşte detaylar...

Ünlü Make-Up Artist ve Kaş Uzmanı Fatih Şahin, 2021'in bitimine sayılı günler kala 2022 senesinin makyaj tüyolarını paylaştı. Fatih Şahin, yeni yılda da ışıltılı göz makyajının ön planda olacağının ifade etti.
Şahin, "2021 yılında 1960'lar modası fırtınası dinerken 1950'lilerin etkisi yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Kadınlar bir yıl önce olduğu gibi ışıltılı gözleri kullanmaya devam etmek istiyor. Göz kapaklarının çevresinde mücevherlerin, çoğunlukla incilerin olduğunu söyleyebilirim. Göz kapaklarına ve kaş kemiğine dayanan renkli eyeliner görünümüyle kadınlar göz makyajını ön plana çıkarıyor. Göz makyajında renkli kirpikler çarpıcı bir görünüm sunacak. Bolca maskara sürmeyi öneriyorum" dedi.

Dudaklarda kırmızı tonlar ön planda

Fatih Şahin, 2022’de dudak renklerinde tercihlerin değişeceğini söyledi. Ağırlıklı olarak kırmızı tonların ön planda olacağını belirten Şahin, "Ciltler pürüzsüz tercih edilecek. Yüzün diğer bölgelerini oldukça sade bırakarak göze ve dudaklara dikkat çekmeye çalışılacak. Dudaklarda bordo ve şarap tonları yerini en çarpıcı, en belirgin kırmızı tonlarına bırakacak. Parlak ruj ve parlatıcılar en vazgeçilmezimiz olacak. Kaşlara gelirsek eğer 2021’deki gibi kaş şekli doğal ve kalın modasını korumaya devam edecek" diye konuştu.

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