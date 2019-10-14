Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99028
ALTIN
282.136
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4328
EURO
6.4829

Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü Acun Ilıca'lya geçmiş olsun mesajı yayınladı

Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü Acun Ilıca'lya geçmiş olsun mesajı yayınladı

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:43
Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı

  Fenerbahçe Kulübü Acun Ilıca'lya geçmiş olsun mesajı yayınladı.Ölümden dönen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sarı Laciverte gönül vermiş, camiamızın kıymetli isimlerinden Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

   Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi. Fenerbahçe Kulübü de yaşanan kazanın ardından sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Sarı Laciverte gönül vermiş, camiamızın kıymetli isimlerinden Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

(Haberler)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAcun ılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı alış verişte 
Çukur dizisinin Cumali Koçovalı'sı alış verişte 
Seda Sayan alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu
Seda Sayan alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu
Demet Akalın da konser gelirlerini Mehmetçik Vafkı'na bağışladı
Demet Akalın da konser gelirlerini Mehmetçik Vafkı'na bağışladı
Cem Yılmaz'dan örnek davranış
Cem Yılmaz'dan örnek davranış
Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki adamla evliliği
Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki adamla evliliği
Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı
Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı
Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor
Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor
Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi
Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort