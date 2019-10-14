Fenerbahçe Kulübü'n'den Acun'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü Acun Ilıca'lya geçmiş olsun mesajı yayınladı.Ölümden dönen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sarı Laciverte gönül vermiş, camiamızın kıymetli isimlerinden Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi. Fenerbahçe Kulübü de yaşanan kazanın ardından sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Sarı Laciverte gönül vermiş, camiamızın kıymetli isimlerinden Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

(Haberler)