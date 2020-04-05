Funda Arar doğum gününde anlamlı kampanya



Güçlü sesi, üstlendiği çok sayıda sosyal sorumluluk projesindeki liderliğiyle tanıdığımız sanatçı Funda Arar'dan çağrı var. İyilik Paylaş platformu üzerinden sevenlerine seslenen sanatçı, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış çağrısında bulundu: “Kanser hastası çocuklarımıza destek olalım.”



Türk pop müziğinin dev seslerinden Funda Arar’dan alkışlanacak hareket. Ünlü sanatçı, 8 Nisan’daki doğum günü vesilesiyle İyilik Paylaş platformu üzerinden anlamlı bir kampanya başlattı. Arar, yakınları ve sevenlerinden, kendisine hediye vermek yerine kanser hastası çocuklara yardım eli uzatmalarını istedi.

BÜYÜK KÜÇÜK FARK ETMEZ

Funda Arar sevenlerine şöyle seslendi: “Sevgili ailem ve dostlarım, 8 Nisan doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte iyilik istiyorum. Kansersiz Yaşam Derneği için açtığım kampanyama büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olalım.”

12 NİSAN’A DEK SÜRECEK

3 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona erecek olan kampanyaya gönderilen tüm bağışlar, kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere Kansersiz Yaşam Derneği’ne aktarılacak.