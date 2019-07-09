Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97781
ALTIN
254.909
DOLAR
5.7008
STERLİN
7.0987
EURO
6.3839

Futbolcular Cicişler'le lüks teknede antremana çıktı

Kayserisporlu Sakıp Aytaç ile arkadaşı Özgür ileri, kiraladıkları lüks tekne ile Bodrum'da görüntülendi. Ciciş kardeşler lakaplı Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'la görüntülenen iki futkbolcunun keyfi yerindeydi.

Futbolcular Cicişler'le lüks teknede antremana çıktı

Kayserisporlu Sakıp Aytaç ile arkadaşı Özgür ileri, kiraladıkları lüks tekne ile Bodrum'da görüntülendi. Ciciş kardeşler lakaplı Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'la görüntülenen iki futkbolcunun keyfi yerindeydi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:06
Futbolcular Cicişler'le lüks teknede antremana çıktı

Futbolcular Cicişler'le lüks teknede antremana çıktı

Süper Lig ekibinden Kayserispor'un futbolcusu  Sakıp Aytaç ile arkadaşı Özgür ileri tatil için günlük 41 bin lira ödeyerek kiraladıkları lüks teknede Ciciş Kardeşler'le antreman yaparken görüntülendi..

Kayserispor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
Teknenin sürpriz misafirleri ise 'Cicişler' olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi.

Genç futbolcular, 'Cicişler'le yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi....

Futbolcular 'Cicişler'e jimnastik hareketleri yaptırdı.

Anahtar Kelimeler:
Ciciş KardeşlerBodrumYalıkavakMagazin HaberleriSon Dakika HaberlerKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı
Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Enes Batur'un yalanı ortalığı karıştırdı | Reklam için yalan söylemiş
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda hanım yeniden evlendi
Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü
Sezen Aksu 'Geçersiz oy' paniği ile güldürdü
Türk tiyatrosunun acı günü... Usta oyuncu vefat etti
Türk tiyatrosunun acı günü... Usta oyuncu vefat etti
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Özcan Deniz, Feyza Aktan boşanıyor mu?
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort