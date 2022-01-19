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GAİN Açık Mikrofon'da yarış başladı

Rap dünyasının gizli kalmış genç yeteneklerinin keşfedileceği GAİN Açık Mikrofon, Ceza’nın muhteşem “Beatcoin” performansıyla enerjiyi zirveye taşıdığı bomba gibi bir bölümle başladı! 

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:07
GAİN Açık Mikrofon'da yarış başladı

GAİN Açık Mikrofon'da yarış başladı




İlk bölümde jüri 8 yarışmacıyı dinledi. Beatler ve flowlar’ın havada uçuştuğu bölüm bazıları için maceranın başı, bazıları içinse yolun sonu oldu. Her biri birbirinden yetenekli genç rapper’ların 4’ü format gereği elendi. Yepyeni adaylar ve ses getirecek performanslarla GAİN Açık Mikrofon her Cuma günü yayında olacak.

Türkçe rap ve hip hop aleminin gizli kalmış genç yetenekleri için GAİN Açık Mikrofon’da yarış başladı! Server Uraz, Tepki ve Aspova’nın oluşturduğu jüri bu hafta 8 güçlü performans dinledi. Jürinin önderliğini ve yarışmacıların mentorluğunu yapan rap müzik efsanesi Ceza, farklı ve yapıcı yorumlarıyla ustalığını bir kez daha kanıtladı. İlk bölümündeki en heyecan verici dakikalar ise, Ceza hit parçası Beatcoin’i seslendiğinde yaşandı. 

Ekranların deneyimli yüzü Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı programda, rap müzik sahnesinin bir diğer önemli ismi Beta da host sunucu olarak yarışmacıları tanıttı. Rap’in farklı tarzlarını yansıtan genç müzisyenler içerisinde 2 kadın yarışmacı da vardı.

Eleme turlarında her hafta yeni yetenekler sahnede

GAİN Açık Mikrofon’da eleme turları 3 hafta daha devam edecek. Sonrasında yarı finale kalan yarışmacıların şarkıları kaydedilerek video klipleri çekilecek. 10 bölüm sürecek programın sonunda zirveye tırmanarak birinci olacak isim 100 bin TL para ödülünün yanı sıra, jüri üyelerinin danışmanlığında kendi single’ının ve video klibinin sahibi olacak. Yarışmacıların ve jüri üyelerinin yapacağı cypher’lar ve konuk sanatçılarla konser tadındaki canlı performanslar her bölümde ayrı bir heyecan yaşatacak. 

İzleyiciler yeni yıldızın zirveye giden yolculuğunu adım adım takip edecek

Ayrıca program, kazanan yarışmacının single’ının yayınlanma aşamasına kadar izleyiciyle paylaşarak, benzerlerinden ayrışacak. Böylece izleyiciler yeraltı sahnesinden çıkıp zirveye ulaşan yeni bir hip hop yıldızının doğuşuna birebir tanık olacak!

Jüri üyeleri yapım sürecinde birebir rol alacak

Türkiye’de rap müziğin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve MTV EMA ödülünü alan ilk Türk müzisyen unvanının sahibi CEZA’nın önderliğinde kurulan jüri, sadece yarışmacıları seçmekle yetinmeyecek. Kazanan yarışmacının single’ının prodüktörlüğünü kendi de müzisyen olan ve Epidemik Yapım ile Ben Fero, Ceg, Şanışer gibi isimlerin milyonlarca dinlenen işlerinin yapımcılığını yapan Server Uraz yapacak. Yönetmen kimliğiyle sektörde öne çıkan Tepki, yarışmacıların kliplerini hazırlamalarına destek verecek. Aspova ise genç yeteneklerin şarkılarında aranje ve mix mastering adımlarında görev alacak. 

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye, uygulama içi ödeme ile ise 23,99 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz izlenebiliyor.

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GAİN
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