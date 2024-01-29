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Gangster temalı kelepçeli defile

AFWEU Fashion Week Istanbul'da 'Gangster' temalı şov iki gün süren etkinliğe damga vurdu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 11:26
Gangster temalı kelepçeli defile






Gangster temalı kelepçeli defile

Tasarımcı Şeyhmus Can, erkek giyim markası olan FC Plus 25-26 Ocak'ta Clarion Hotel Golden Horn'de düzenlenen AFWEU Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesine imza attı.

'Gangster' temalı defilede 20 model podyuma çıktı. Kostümler 1930 yıllarında İngiliz ve İtalyan gangsterlerin giydiği kıyafetlerden yola çıkarak tasarlandı.

Defile sırasında gerçekleşen konsepte polis kılığında modeller, gangster tasarımları giyen modelleri kelepçeledi. Kısa süreli şov seyirciler tarafından alkış topladı.

Erkek giyim markasını yabancı ve Türk kadın modeller giyerek boy gösterdi. Finalde ise Şeyhmus Can, modelleriyle podyuma çıkarak, seyirciyi selamladı. Can, elindeki çiçeği eşine verdi. İki gün boyunca süren etkinliklerin geliri ise Türk Kalp Vakfı'na bağışlandı.

Anahtar Kelimeler:
DefileAFWEU Fashion WeekGangster
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