Genç Ünlülerin Ellerinde Türk Çantası



Türkiye’nin öncü çanta markası Mehry Mu’nun kurucusu ve kreatif direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar, yaz mevsimine girerken ülkemiz adına global başarılara imza atmaya devam ediyor. Her geçen gün farklı bir ünlünün tercih ettiği Mehry Mu’nun sevilen çanta modelleri Fey Bag ve Tambourine Bag şimdilerde Hollywood’un sevilen genç kuşak ünlülerinin ellerinde görülüyor.

Mehry Mu genç kızlardan olgunlara çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Daha önce İngiliz Kraliyet mensuplarının yanı sıra Nicky Hilton Rothschild, Olivia Palermo gibi dünya jetset’i ile moda ikonlarında görülen Mehry Mu, Jennifer Lawrence gibi Hollywood’un ünlülerinin de tercihi olmayı başarmıştı. Yakın zamanda Y ve Z nesilinin çanta markası olmayı da başaran Mehry Mu, şimdi ise Hollywood’un genç temsilcilerinde görülüyor. Filmleri kadar dizileriyle ve zor karakter tiplemeleriyle yıldız Sophia Lillis, Y kuşağının güzel oyuncusu, Julia Roberts’in da yeğeni Emma Robert ve X-Men ile dikkatleri çeken ardından gençlik filmleri ve youtube hesabıyla ilgiyi üzerinden bıraktırmayan oyuncu Lana Condor Mehry Mu kullanlar arasına yeni katılan isimler.

Avrupa’dan sonra Amerika’nın da sevilen markası olan Mehry Mu, Türk ve doğu mirasını Avrupa kültürüyle buluşturuyor, klasik ile trendler arasında kalıcı modeller yaratıyor. Dünyada NetaPorter.com, farfetch.com, modaoperandi.com, beymen.com ve mehrymu.com’da satılan Mehry Mu, evde kal dönemi için de ev serisi ile sevenlerine yeni ürünler sunuyor.