Gizem Özdilli, tek başına tatile çıktı

Bodrum'u mesken tutan ünlüler arasına Gizem Özdilli de katıldı. Tatil öncesi kişisel gelişim konularına merak saran Gizem Özdilli, bu konuda çok sayıda kitap okuduğunu söyledi.

Pandemi boyunca karantina uygulamalarından bunalan ünlü manken Özdilli 'Şu an ihtiyacım olan tek şeyi yapıyorum, dinleniyorum' dedi.

Ünlü manken Gizem Özdilli, Bodrum'da tek başına tatil yapıyor. Özdilli, bol bol çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ünlü manken Gizem Özdilli kişisel gelişim, farkındalık ve enerji gibi konulara merak sarıp, insanları pandemi dahil tüm karanlık enerjilerden gerçek saf sevginin kurtaracağına inandığına açıklayarak "Sevgi herşeyin ilacı olacak" dedi.