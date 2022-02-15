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Gülay Eralp | Asıl cesaret çıplak sesle şarkı söylemektir

Güçlü yorumuyla bir dönem Türk Müziği'ne damgasını vuran sanatçı Gülay Eralp Sevgililer Günü'nde Bahçelievler Matilda Kulüp'te unutulmaz bir konser verdi

15 Şubat 2022 Salı 10:11
Gülay Eralp | Asıl cesaret çıplak sesle şarkı söylemektir

Gülay Eralp | Asıl cesaret çıplak sesle şarkı söylemektir

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay Eralp, Sevgililer Günü’nde Bahçelievler’deki Matilda Kulüp’te muhteşem bir konser verdi. Hem neşeli hem de duygusal şarkılarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatan ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerini adeta 90'lı yıllara götürdü.

Kendisinin sahne şarkıcısı olduğu belirten Eralp, son zamanlarda cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken meslektaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülşen’e bayılıyorum

Ünlü şarkıcı, “Cesaret çıplaklık da değildir asıl cesaret gümbür gümbür şarkı söyleyebilmektir. Cesaret çıplak sesle şarkı söyleyebilmektir. Fakat sanata sanatçıya sınır konmaz. Herkes kendi sınırını bilir diye düşünüyorum. Dolasıyla bunun takdirini verecek olan seyircidir. Elbette ki herkesin bir otokontrol mekanizması var. Herkes kendine yakıştırdığını giyiyor. Bu arada cesur kıyafetler giyenler arasında Gülşen’e bayılıyorum. Onu gerçekten takdirle alkışlıyorum” diye konuştu.

MİNİ GİYEMİYORUM

Siyah sırt dekolteli kıyafetiyle büyüleyen güzel şarkıcı, “Ben mini elbise daha sahnede giyemedim ancak böyle sırtımı açıyorum. Düzenli olarak spor yapıyorum. Karın kaslarım bile var. Yazın belki bende bikini üstü bir pantolonla sahneye çıkabilirim” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Gülay EralpMatilda Kulüp
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