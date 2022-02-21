Gülben Ergen'den aşk iddialarına yalanlama

İstanbul Bebek'te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken magazin muhabirleriyle karşılaşan Gülben Ergen yeni bir aşk iddialarını da yalanladı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz akşam Bebek’te bulunan kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Ergen “Nasılım, iyi zayıflamışım değil mi?” diyerek karnını gösterdi.

BUNLARIN HEPSİ GEÇÇEK

Ardından basın mensuplarının “Geçmiş olsun efendim kaburgalarınızı kırmışsınız, son durumunuz nasıl?” sorusuna “Siz geçmiş olsun deyince bir an ne oldu dedim, o kadar çok hastalık atlattım ki bunların hepsi ‘Geççek’.” diyerek Tarkan’ın yeni şarkısına gönderme yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı haberleri çıkan Ergen “Yazdım zaten, yalan haber.” diyerek aracına binip uzaklaştı.

