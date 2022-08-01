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Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti

Niğde'de verdiği konserin hemen ardından, ayağının tozuyla Bulgaristan'da Mestanlı soydaşlarla buluşan Gülben Erken, yaklaşık 50 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:49
Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti

Gülben Ergen, Mestanlılı soydaşların günlünü fethetti



Bulgaristan'da Türk nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden Mestanlı'da konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 13. Dünya Mestanlılar Günü buluşmasına damgasını vurdu.

50 bin kişiden fazla kişinin izlediği konserde Gülben Ergen, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gülben Ergen'e, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım sahnede plaket verdi. 

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile Mestanlılara birbirinden hit şarkılarını seslendiren Gülben Ergen, sahneden inerek seyircisinin arasına karıştı ve hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen’e bir kız grubu çektirdiği fotoğrafa sosyal medyaya 'Gülben’in kızları' hastagı ile ekle diye seslendiler.

Şarkıları ve enerjisiyle kendini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, Mestanlıların yoğun ilgisine teşekkür ederek, yeniden buluşma dilekleri ile sahneden ayrıldı. 

NİĞDE BOR'DA KONSER VERDİ

Gülben Ergen arka arkaya verdiği konserler serisinde önceki akşam Niğde’nin Bor İlçesinde Bor Stadyumunda hayranlarıyla buluştu. Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle sahne ‘ye çıkan Gülben Ergen ‘in şarkılarına 20 binden fazla kişi eşlik etti.

Gülben Ergen ‘in Bor Stadyumunda yoğun ilgi gören konserinde Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran’ da izleyenler arasındaydı.

Gülben Ergen fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :
 

Son Güncelleme: 01.08.2022 08:27
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