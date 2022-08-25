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Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak

Biri cami kürsüsünde oruç tutmayan vatandaşları dayakla, diğeri namaz kılmayanlara ölüm fetvası veren iki meczup için sessiz kalan adalet, şarkıcı Gülşen'in sözlerine jet soruşturma başlattı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:29
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak

Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak

Namaz kılmayanları ölüm fetvası vereni, oruç tutmayana dayak atılmasını isteyenler hakkında hakkında sessiz kalan savcılar, şarkıcı Gülşen için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Gülşen’e soruşturma açtı.

Sahne sanatçısı ve şarkıcı Gülşen'in, önceki gece sahnede ifade ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri tartışma yaratmıştı.

Odatv’nin haberine göre, Gülşen’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamına giren Türk Ceza Kanunu 216. madde ile suçlayarak soruşturma başlattı. Gülşen’in bugün, polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi. 

YAZI GÖNDERİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

Son Güncelleme: 25.08.2022 12:38
Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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