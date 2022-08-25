Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak

Namaz kılmayanları ölüm fetvası vereni, oruç tutmayana dayak atılmasını isteyenler hakkında hakkında sessiz kalan savcılar, şarkıcı Gülşen için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Gülşen’e soruşturma açtı.

Sahne sanatçısı ve şarkıcı Gülşen'in, önceki gece sahnede ifade ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri tartışma yaratmıştı.

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Odatv’nin haberine göre, Gülşen’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamına giren Türk Ceza Kanunu 216. madde ile suçlayarak soruşturma başlattı. Gülşen’in bugün, polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.