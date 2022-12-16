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Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor

Ünlü şarkıcı Gülşen'in Ordu Konseri sırasında çorap boyuna karışan AKP'li müdüre çocuk istismarından soruşturma açıldı

16 Aralık 2022 Cuma 20:09
Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor

Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor


Şarkıcı Gülşen'e "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi Tören ve Organizasyon Müdürü S.K. hakkında çocuğa tacizden soruşturma açıldı.

BirGün Gazetesi'nden Onur Durmuş’un haberine göre 14 yaşındaki çocuğun ailesinin şikayeti üzerine 21 Eylül 2022’de Altınordu Emniyet Müdürlüğü’nde S.K.’nin ifadesi alındı.


Soruşturmanın halen sürdüğünü belirten emniyet kaynakları soruşturmaya gizlilik kararı verildiğini belirtti. AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden bir başka kaynak ise olayın belediye yetkilileri tarafından öğrenilmesinin ardından S.K.’nin istifaya zorlandığını ve görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.

KENDİNİ "İFTİRA" DİYEREK SAVUNDU

Konuya ilişkin ifadesinin alındığını doğrulayan S.K. kendisine iftira atıldığını iddia etti. S.K., “Önce hakaret ettiğimi ve daha sonra tacizde bulunduğumu iddia ettiler. Bana iftira atıyorlar. Tecavüz olayı olsa benim dışarıda olmamam lazım. Karşı tarafın ifadesinde soruşturmanın gizliliği söz konusu. Bu konuyla ilgili benim açıklama yapmam doğru değil. Ben böyle bir şeyi kabullenmedim. Soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. İstifa ettim ama bu olay yüzünden istifa etmedim” dedi.

GÜLŞEN’E ‘ÇORABINI ÇEK’ DEMİŞTİ

S.K., 4 yıl önce memleketi Ordu’da konser veren şarkıcı Gülşen’e de “Çorabını çek, başkan sahneye geliyor” demiş ve Gülşen’in tepkisini çekmişti. Gülşen, sunucuya “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız? Şu anda şaka yapacak kadar bir samimiyet hissetmiyorum” diyerek çıkışmıştı.


 

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Anahtar Kelimeler:
çorapçı Müdür
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