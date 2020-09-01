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Hacısüleymanoğlu Ailesi Marmaris'te...  

İş insanı Başar Hacısüleymanoğlu eşi Fulya Hanım çocuklarıyla birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

01 Eylül 2020 Salı 08:06
Hacısüleymanoğlu Ailesi Marmaris'te...  

Hacısüleymanoğlu Ailesi Marmaris'te...  

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş insanı Başar Hacısüleymanoğlu eşi Fulya Hacısüleymanoğlu Hanım, çocukları Ziya ve Alp ile birlikte Marmaris tatiline hız kesmeden devam ediyor. 

Geçtiğimiz haftalarda işlere kısa bir ara vererek ailesiyle birlikte tatil için Marmaris'e giden Başar Bey tatilinde keyifli anlar geçirmeye devam ediyor. 

Ailece denizin ve güneşin tadını çıkaran Başar Bey bu eğlenceli anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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