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Hadise ile kız kardeşinin arasındaki buzlar eridi 

Modacı kız kardeşi Derya ve menajerliğini yapan ablası Hülya ile bir süredir küs olan Hadise, aradaki buzları eriten adımı kendisi attı..

Hadise ile kız kardeşinin arasındaki buzlar eridi 

Modacı kız kardeşi Derya ve menajerliğini yapan ablası Hülya ile bir süredir küs olan Hadise, aradaki buzları eriten adımı kendisi attı..

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:09
Hadise ile kız kardeşinin arasındaki buzlar eridi 

Hadise ile kız kardeşinin arasındaki buzlar eridi 


Modacı kız kardeşi Derya ve menajerliğini yapan ablası Hülya ile bir süredir küs olan sahnelerin sevilen ismi Hadise, aradaki buzları eriten adımı kendisi attı..

Kız kardeşleri ile aralarındaki köprüyü geçtiğimiz yıl atan ünlü şarkıcı Hadise, kız kardeşi Derya'yı 'Abla olarak' affetti. Uzun süre menajerliğini yapan Ablası Hülya ile ne zaman barışacağı merak konusu oldu.

Hadise bir yıl önce kardeşleriyle kavga etmiş, menajerliğini yapan ablası Hülya ve modacısı olan kardeşi Derya ile yollarını ayırmıştı

'ARKANDA DAĞ GİBİ ABLAN VAR'


Ablası ile hâlâ küs olan Hadise, kardeşiyle arasındaki buzları eritti. Derya Açıkgöz’ün doğum gününü Instagram’da şu sözlerle kutladı:“Zaman geçtikçe yaralar kapanır, kalpler tekrar birleşir. Seni her kötülükten korurum. Arkanda dağ gibi ablan var. İyi ki doğdun kızım. Seviyorum seni.”

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