Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı







Bir buçuk yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden ünlü şarkıcı (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çiftin birlikte Tulum'a tatile gittiği iddia edilmişti. O iddialar doğru çıktı.

Gazete Magazin'in haberine göre Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra yeni aşka yelken açan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

