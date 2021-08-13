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Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan ve kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle el ele görüntülendi.

13 Ağustos 2021 Cuma 10:43
Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı

Hadise'nin gizli sevgilisi bakın kim çıktı



Bir buçuk yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden ünlü şarkıcı (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çiftin birlikte Tulum'a tatile gittiği iddia edilmişti. O iddialar doğru çıktı.

Gazete Magazin'in haberine göre Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra yeni aşka yelken açan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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