Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Türkiye'yi terk mi ediyor



Dizi filmlerin iki ünlü oyuncusu çift, aldıkları ani bir kararla Türkiye'den ayrılmanın ilk adımını attı. Varlıklı çok sayıda Türk vatandaşının ev aldığı Londra'ya taşınan ünlü çift pandemi süresince setlere ara vermişti.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, flaş bir karara imza attı. Snob Magazin'in özel haberine göre ünlü çift, İstanbul dışında başka bir ülkede daha yaşayacak. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, radikal bir karar aldı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan ünlü çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara vermişti.

'Binbir Gece' ve 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşısına geçen ikili, flaş bir karara imza attı.



Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'da paylaştığı fotoğrafların sırrını Snob Magazin ortaya çıkardı.

Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşacağı iddia edildi.

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek.



BERGÜZAR KOREL KİMDİR ?

Bergüzar Korel, Tanju Korel ile Hülya Darcan çiftinin, kızları olarak 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Korel, Girit, Rumeli ve Arnavut kökenlidir. 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel'in Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunuyor.

Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde tamamladı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol takımlarında forma giymişti. Okul hayatı boyunca ise birçok oyun ve kısa filmde boy gösterdi. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuvâ-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak seyirci karşısına çıktı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katılmıştı.

İlk dizi rolünü 1998 yılında Kırık Hayatlar'da almıştı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşına çıkıp, boy göstermişti. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı ve bu dönem rolleri geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etmişti. Bu rolün bir zorluğu ise Leyla karakterinin Arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı ama oyuncu bu dili hiç bilmemesine rağmen kısa bir sürede rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu. Proje gişe rekorları kırdı.

Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim'le hayat vermişti. Aynı zamanda o dönemde reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Kanal D'nin 2006'nın En Fazla Reyting Alan Dizisi unvanını alan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyada yayınlanan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı. Bu karakterinde kendisine oyuncu koçluğunu sanatçı Ayla Algan üstlendi. Bu dizideki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmış oldu.

Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermeye devam ediyor. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen Okuyorum Oynuyorum projesinde çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi ve onlara oyuncu koçluğu yaparak, takdir kazandı. Türk sinema televizyonlarında ve özellikle tiyatroda kalıcı olmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını her fırsatta söyleyen Korel, voleybol, buz pateni, rüzgar sörfü gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de aldı. Oyuncu, Binbir Gece dizisinden sonra gelen film ve program tekliflerini değerlendirerek Star TV'de Çocuktan Al Haberi isimli yarışma programıyla seyirci karşısına geçti. Tolgahan Sayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filmi için kamera karşısına geçti. Casus Kızlar adlı çizgi filmde "Sam" karakterini seslendirdi.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı ATV'de ekrana gelen Bitmeyen Şarkı dizisinde oynadı. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine Monica Teresse karakteriyla konuk oldu. Son olarak 2012'de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynadı ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterine hayat verdi. 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Ve Kadın Dünyaya Dokundu ana teması doğrultusunda kadınlardan oluşturuldu ve Bergüzar Korel de jüri üyesi olarak görev yaptı.

Oyuncu, 2016 yılının ekim ayında eşi Halit Ergenç ile bir kez daha Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisinde partner oldu. Bergüzar Korel 21 Şubat 2020 tarihinde, 'Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel, Vol. 2' isimli stüdyo albümünü çıkardı. Korel, projede Özdemir Erdoğan, Levent Yüksel, Sezen Cumhur Önal, Mustafa Sandal ve Mazhar Alanson gibi birçok ünlü erkek sanatçıların eserlerini caz türünde yeniden yorumlamıştı.

BERGÜZAR KOREL DİZİLERİ

1998 - Kırık Hayatlar

2012 - Cemalim (Suna)

2012 - Zeytin Dal (İklim)

2006-2009 - Binbir Gece (Şehrazat Evliyaoğlu)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Feraye)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Monica Teresse)

2012-2015 - Karadayı (Feride Şadoğlu)

2016-2018 - Vatanım Sensin (Azize)

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970'de İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde orta öğretim eğitimini bitirdi. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Bölümü'ne kaydolan Halit Ergenç, ikinci sınıfta okulunu bıraktı. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. 2006 yılında Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Onur karakteriyle büyük bir çıkış yapan Halit Ergenç, 2011 senesinde başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle seyircilerden beğeni toplamıştı.

2007-2008 yılları arasında uzun süre beraberlik yaşadığı Gizem Soysaldı ile evli kalan ve bir yıllık senenin ardından boşanan Halit Ergenç, daha sonra yine kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile nikah masasına oturdu. Halit Ergenç’in bu evlilikten Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunuyor.

Tatlı Kaçıklar, Kara Melek, Böyle mi Olacaktı, Gurbetçiler, Ölümün El Yazısı, Dedem, Goffret ve Ben, Kumsaldaki İzler, Zerda, Esir Şehrin İnsanları, Aliye, Babam ve Oğlum, Binbir Gece, Devrim Arabaları, Acı Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Halit Ergenç, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde İrfan karakterini canlandırmıştı. Halit Ergenç, 1.83 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri

2009 Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülü En İyi Erkek Oyuncu

2006 Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Binbir Gece

2014 Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl

Halit Ergenç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 Babil (İrfan) (TV Dizisi)

2016-2018 Vatanım Sensin (Cevdet) (TV Dizisi)

2017 İstanbul Kırmızısı (Orhan) (Sinema Filmi)

2011-2013 Muhteşem Yüzyıl (Kanuni Sultan Süleyman) (TV Dizisi)

2010 Misafir (Sinema Filmi)

2009 Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2009 Acı Aşk (Orhan) (Sinema Filmi)

2008 Devrim Arabaları (Sinema Filmi)

2007 Terra'yı Kurtarmak (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)



2006 Tramvay (Sinema Filmi)2006 İlk Aşk (Sinema Filmi)2006-2008 Binbir Gece (Onur) (TV Dizisi)2005 The Net 2.0 (Sinema Filmi)2005 Babam ve Oğlum (Sinema Filmi)2004 Aliye (Sinan) (TV Dizisi)2003 Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)2003 Okul (Sinema Filmi)2003 Esir Şehrin İnsanları (Mr. Dickson) (TV Dizisi)2003 Baba (Kartal) (TV Dizisi)2002 Zeybek Ateşi (Aleko) (TV Dizisi)2002 Zerda (Devran) (TV Dizisi)2002 Kumsaldaki İzler (Fazıl) (TV Dizisi)2002 Azad (TV Dizisi)2001 Dedem, Gofret ve Ben (Vedat) (TV Dizisi)2000 Ölümün El Yazısı (Sinema Filmi)2000 Hiç Yoktan Aşk (Erdal) (TV Dizisi)2000 Dadı (Emir) (TV Dizisi)1998 Ölümün El Yazısı (TV Filmi)1997 Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)1997 İlk Aşk (Kemal) (TV Dizisi)1996 Tatlı Kaçıklar (Tom) (TV Dizisi)1996 Köşe Kapmaca (TV Dizisi)1996 Gurbetçiler (TV Dizisi)1996 1999 Kara Melek (Kürşat) (TV Dizisi)1994 Gülşen Abi (Berkay) (TV Dizisi)