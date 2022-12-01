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Haluk Levent kahvede konser verdi

İpsala'nın kurtuluşu'nun 100'ncü yılında sahne alan sanatçı Haluk Levent soğuk havanın hakim olduğu Trakya'da unutulmaz bir konsere imza attı.

01 Aralık 2022 Perşembe 09:15
Haluk Levent kahvede konser verdi

Haluk Levent kahvede konser verdi

Çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ile STK eyleminde en önde yer alan Sanatçı Haluk Levent'in son konseri unutulmaz görüntülere sahne oldu. Edirne'nin İpsala ilçesinin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Haluk Levent, sahnede üşüyünce elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girerek hem şarkı söyledi

Sanatçı Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İpsala’daki Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, dinleyenler soğuk havaya aldırış etmeden Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti.

Levent, sahnede ‘Aşkın mapushane’ şarkısını söylediği sırada üşüyünce, elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girdi. Levent, bir yandan şarkı söylerken, bir yandan da kahvehanede bulunanlarla kağıt oynadı. Soğuk havaya rağmen uzun süre sahnede kalan Haluk Levent'e konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, çiçek ile İpsala pirinci armağan etti.

"HAYATIMDAKİ EN İLGİNÇ KONSER"

Levent, konser sonunda bu görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Levent, ‘Hayatımdaki en ilginç konser’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Az önce İpsala’da ‘100. yıl kurtuluş günleri’ kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım” ifadelerine yer verdi.

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Haluk LeventKonserEdirneİpsala
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