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Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu'yu anlattı

Son günlerde özel hayatı ile gündemde olan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisi için "Fıstık gibiyiz" dedi.

Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu'yu anlattı

Son günlerde özel hayatı ile gündemde olan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile olan ilişkisi için "Fıstık gibiyiz" dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu'yu anlattı

Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu'yu anlattı

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ataizi, yakın arkadaşı İpek Karan'ın Bağdat caddesinde güzellik merkezin açılışına katıldı. İpek Karan ile birlikte açılış kurdelesini kesen Hande Ataizi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 


Oyuncu, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. Ataizi,"Güzel gidiyor. Çok güzel şeyler yazıldı. Ben daha böyle yıpratıcı şeyler yazılacağını düşünmüştüm açıkçası. Çok mutluyum.  Yaş farkı çokta önemli değil. Yaş farkını şöyle düşünüyorum. 20 yaş var aramızda evet ama 20 yaz 20 kış ben daha fazla görmüşüm. Yani açıkçası fıstık gibiyiz. Kafa yapısı benim için önemli. Böyle denk geldi. Bu benim rutinim "hep gençler vardı" olmadı bu zamana kadar.  Evlilik de olabilir neden olmasın. Ben zaten evime ve düzenime düşkün birisiyim. Özgür ruhlu birisiyim o da öyle. Her şey güzel gidiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi
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