Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu

Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

10 Aralık 2022 Cumartesi 21:39
Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu

Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu

Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.


Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.

tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.

Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuba Büyüküstün de Türkiye'yi terk ediyor
Tuba Büyüküstün de Türkiye'yi terk ediyor
Esra Erol, TBMM'de komisyon kurulmasına destek verdi
Esra Erol, TBMM'de komisyon kurulmasına destek verdi
Haluk Levent kahvede konser verdi
Haluk Levent kahvede konser verdi
Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!
Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!
Salise teyzenin Esra Erol hayali gerçek oldu
Salise teyzenin Esra Erol hayali gerçek oldu
TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 
TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 
Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı
Şarkıcı Gülşen'in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı
Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor
Türkiye'nin yıldızları yılbaşı gecesi aynı sahnede buluşuyor
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim