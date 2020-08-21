Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı

Her yaz soluksuz konser maratonlarına çıkan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye konserini gerçekleştirdi. Sevenleriyle Harbiye’de özlem gideren Doğulu, unutulmayacak bir konsere imza attı. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde, dinleyiciler eğlence ve dans dolu bir gece yaşadı.

Duygu Soylu ve Cem Pilevneli Süprizi

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu ve bu zamana kadar kendine özgü modern pop yorumuyla sevilerek dinlenen besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli Doğulu’nun davetiyle sahneye çıktı. Duygu Soylu, “Kara Elmas” albümünden ‘Oldu Olacak’ ve ‘Dediydin’ şarkıları seslendirirken Cem Pilevneli “Petek Pansiyon” albümünden ‘Belki Değer Belki Değmez’ parçasını seslendirdi.

Kenan Doğulu, En Sevilen Şarkılarından Yosun’un Remix Versiyonunu İlk Kez Harbiye Sahnesinde Söyledi

Kenan Doğulu, 21 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yer alan Yosun şarkısının remix versiyonunu, ilk kez Harbiye konserinde dinleyicileriyle paylaştı. Türkiye'nin başarılı DJ ve prodüktörlerinden Aytaç Kart tarafından new-age elektronik müzik öğeleriyle hazırlanan hazırlanan "Yosun (Aytaç Kart Remix)" prodüktörün ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile ilk kez bir araya geldiği proje olma özelliğini taşıyor.

Konsere “Boş Sayfa” şarkısıyla başlayan Doğulu, “Vay Be”, “Aşk İle Yap” ve “Tencere Kapak” gibi hit şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi. Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.

Kenan Doğulu Konserlere Devam Ediyor

20 Ağustos Cuma günü de Harbiye’de sahne alacak olan Doğulu, önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla akıllarda iz bırakacak bir konsere daha imza atacak. 28 Ağustos Cuma Bodrum Antik Tiyatro ve 29 Ağustos Cumartesi Çeşme Açıkhava Tiyatro konserleriyle de sahnede olmaya devam edecek.