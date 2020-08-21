Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı 

Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in organizasyonuyla Harbiye'nin ilham veren atmosferinde sahne alarak sevenlerine duygu ve özlem dolu bir konser yaşattı.

21 Ağustos 2020 Cuma 06:03
Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı 

Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı 

Her yaz soluksuz konser maratonlarına çıkan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye konserini gerçekleştirdi. Sevenleriyle Harbiye’de özlem gideren Doğulu, unutulmayacak bir konsere imza attı. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde, dinleyiciler eğlence ve dans dolu bir gece yaşadı.

Duygu Soylu ve Cem Pilevneli Süprizi

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu ve bu zamana kadar kendine özgü modern pop yorumuyla sevilerek dinlenen besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli Doğulu’nun davetiyle sahneye çıktı. Duygu Soylu, “Kara Elmas” albümünden ‘Oldu Olacak’ ve ‘Dediydin’ şarkıları seslendirirken Cem Pilevneli “Petek Pansiyon” albümünden ‘Belki Değer Belki Değmez’ parçasını seslendirdi.

Kenan Doğulu, En Sevilen Şarkılarından Yosun’un Remix Versiyonunu İlk Kez Harbiye Sahnesinde Söyledi

Kenan Doğulu, 21 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yer alan Yosun şarkısının remix versiyonunu, ilk kez Harbiye konserinde dinleyicileriyle paylaştı. Türkiye'nin başarılı DJ ve prodüktörlerinden Aytaç Kart tarafından new-age elektronik müzik öğeleriyle hazırlanan hazırlanan "Yosun (Aytaç Kart Remix)" prodüktörün ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile ilk kez bir araya geldiği proje olma özelliğini taşıyor.

Konsere “Boş Sayfa” şarkısıyla başlayan Doğulu, “Vay Be”, “Aşk İle Yap” ve “Tencere Kapak” gibi hit şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi. Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.

Kenan Doğulu Konserlere Devam Ediyor

20 Ağustos Cuma günü de Harbiye’de sahne alacak olan Doğulu, önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla akıllarda iz bırakacak bir konsere daha imza atacak. 28 Ağustos Cuma Bodrum Antik Tiyatro ve 29 Ağustos Cumartesi Çeşme Açıkhava Tiyatro konserleriyle de sahnede olmaya devam edecek.

Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı
Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Ankara müziğin ritmini doyasıya yaşadı.  
Alaçatı'da Kenan Doğulu fırtınası
Alaçatı'da Kenan Doğulu fırtınası
Kenan Doğulu'dan 360 derece konser
Kenan Doğulu'dan 360 derece konser
Kenan Doğulu'dan rüya gibi klip
Kenan Doğulu'dan rüya gibi klip
Son Güncelleme: 21.08.2020 06:10
Anahtar Kelimeler:
HarbiyeKenan Doğulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miley Cyrus | Midnight Sky ile geri döndü
Miley Cyrus | Midnight Sky ile geri döndü
Ceylan “Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı ile TikTok'ta ilgi odağı oldu
Ceylan “Bir Sivaslı Uğruna” şarkısı ile TikTok'ta ilgi odağı oldu
Haluk Levent sözünü unutmadı | Kamp ateşinde konser verdi 
Haluk Levent sözünü unutmadı | Kamp ateşinde konser verdi 
Fulin, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek
Fulin, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek
Azeri fenomen Asya İsmayilova hangi Türk oyunculara hayran
Azeri fenomen Asya İsmayilova hangi Türk oyunculara hayran
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Aleyna Tilki |Bu Benim Masalım şarkısıyla milyonlara ulaştı
Aleyna Tilki |Bu Benim Masalım şarkısıyla milyonlara ulaştı
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti
Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti
Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi
Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim