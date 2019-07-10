Hatice'nin Bottle Cap Challenge çılgınlığı şaşkınlık yarattı



Sosyal medyada dünyada hızla yayılan Bottle Cap Challenge çılgınlığına Türkiye'den ilk katılan şarkıcı Hatice oldu. Sosyal medyada takipçileriyle ilk Bottle Cap Challenge görüntüsünü paylaşan şarkıcının olayı biraz yanlış anladığı görüldü.

Kırmızı mayosuyla ‘Bottle Cap Challenge’ akımına farklı yorum katan ünlü şarkıcı video görüntüsünde 'Susayınca ben notunu' düşmesi dikkat çekti.



BOTTLE CAP CHALLENGE AKIMI NEDİR?

Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı dünyanın dört bir yanında trend oldu.

Ünlüler ve futbolcuların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da Bottle Cap Challenge akımına katılıyor.



