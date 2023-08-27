Türkiye güzeli Hazal Çakmak oyunculuk kariyerine hazırlanıyor



Magazin dünyasının renkli isimlerinden Miss Koza yarışmasının birincisi ünlü model Hazal Çakmak gözünü TV dizileri ve sinemaya dünyasına dikti.

Miss Koza ve Miss Tourism Turkey yarışmalarında birincilik elde eden Hazal Çakmak: “Gelecekte akılda kalan, kaliteli yapımlarda yer almak istiyorum. Modellik dışında sinema ve televizyon dünyasında da kendime yer edinmek amacındayım. Aldığım birkaç film teklifi de oldu, ancak şu an değerlendirme aşamasındayım. Güzel ve aklıma yatan senaryolar olursa, setlerde başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.



HAZAL ÇAKMAK KİMDİR?

Model, Türkiye Güzeli, Dansçı. 16 Haziran 1997’de İzmir’de dünyaya geldi.

İzmir Kız Lisesi’nden mezun olan Türkiye Güzeli Hazal Çakmak, eğitimine ODTU Sosyoloji Bölümü’nde devam etti.

Miss Koza’da ve Miss Tourism Turkey 2020 yarışmalarında Türkiye Güzeli seçilerek adından sözettirmeye başladı.

Dans pistlerinde yeteneğinden söz ettirmeyi başaran Hazal Çakmak, 2015 yılında kısa bir süre tango ve swing dansı ile ilgilendi. Yine çok kısa bir süre Mehmet Özgür Ersan’ın yönettiği Kirpi Dergisi’nde yazdı.

Dans ve editoryal yeteneklerinin yanı sıra güzelliğine de güvenen Hazal Çakmak, 2020 yılında jüri üyelerinin Eva Maya, Banu Alkan ve Ece Gursel olduğu Miss Koza ve Miss Tourism Turkey yarışmalarında birinci oldu.



