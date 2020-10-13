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Hülya Avşar'ın poposu biraz büyüktür

Oksimoron TV'de yayınlanan "Yıldızların Altında" programına konuk olan sunucu Esra Harmanda kariyerinin önemli anlarını anlattı. Harmanda, Kartal Gümüş'ün sunduğu programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

13 Ekim 2020 Salı 08:04
Hülya Avşar'ın poposu biraz büyüktür

Hülya Avşar'ın poposu biraz büyüktür

Menajer Kartal Gümüş'ün sunduğu "Yıldızların Altında" programında konuşan sunucu Esra Harmanda "Hülya Avşar’ı oynadığım, Tanju Çolak’ın hayat hikâyesini anlatan dizide bir popo aparatı takıyordum. O'nun poposu biraz büyüktür" dedi.

Benim popom da güzeldir ama

"Güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra ATV'den 'İzmir’deki nabzımızı sen tutacaksın' dendi. 'Al bakalım mikrofonu çık sokağa İzmirli yılbaşında nasıl eğleniyor? Canlı canlı sana bağlanacağız'. dediklerinde bir anda denize düştüm. Önceden kursa falan gitmeden canlı yayına başladım. Bu durum benim önümü açtı. Sonra Osman Sınav'la 'Ne Ekersen' diye bir dönem filmi yaptık. Mine Çayıroğlu ile birlikte yaptık. Ardından Number One TV, Show TV ondan sonra Hülya Avşar’ı oynadığım dizi. O dizi; benim Hülya Avşar’ı oynadığım, Tanju Çolak’ın hayat hikâyesini anlatan bir diziydi. 'Kral'ın Hayatı'ydı. Sonra Hülya hanım beni yayına aldı. Ben bir popo aparatı takıyordum dizi boyunca. Popo aparatı takarak öyle oynadım diziyi. Benim de popom güzeldir ama O'nun ki daha böyle heybetli olduğu için bunu yaptık. Rol için o gerekiyordu ve yaptık. Ama beni daha çok, Mustafa Sandal’ın, 'Araba' klibiyle hatırlıyorlar. Hülya Avşar’ın rolünü bana getiren de bu kliptir.

Tanju Çolak "Bu işin tutması için görünmemiz lazım"

Tanju Çolak çok kıymetli bir futbol adamıdır çokta severim. Aslında o dönem doğru bir şey söyledi bana. Dedi ki "Bizim bu işi tutturmamız için Esracığım sağda solda görülmemiz lazım". Ben de dedim ki: "Hayır ben öyle bir şey yapmayacağım Tanju". "Ama yapmamız lazım yani bak daha çok izleniriz" dedi. Hayır, ben öyle birisi değilim yapamam yani. Yapsaydım belki başka bir şey olacaktı."

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