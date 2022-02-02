Hülya Avşar Youtuber oluyor

Snob Magazin'in haberine göre; Hülya Avşar önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir medikal kliniğe kontrol için gelen Avşar bu sırada cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşine “Helin galiba hamileymişim” diye espri yaptı. Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Avşar Kızı, rutin sağlık kontrolünü yaptırmaya geldiğini söylerken, Youtube'da kanal açarak yayıp yapmak istediğini açıkladı.

Hülya Youtuber mi oluyor?

Dijital yayıncılık konusunda basın mensuplarının fikirlerini alıp “Youtube’a girmek istiyorum bir türlü karar veremiyorum orada yapmak istediğim çok şey var. Ne dersiniz gireyim mi?” açıklamasında bulunan ve kararsız kaldığını anlatan Avşar şöyle devam etti: “Bana çok çocuk oyuncağı gibi geliyor. Sohbet programı kesin yapmak istiyorum ama ünlülerle değil. Artık hayat çok değiştiği için güzel şeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Kendimce konuşmalar, belki stand-up olabilir, kendi yazdıklarımdan bir şeyler olabilir. Eskidendi o insanlar kitap yazsın herkes okusun diye beklemeler. Her şey şu an hızlı ve çabuk olduğu için bütün vermek istediğin ne varsa hayatta canlı canlı pat pat diye vereceksin. O konuda doluyum, kitap yazmanın çok uzun zaman aldığını düşündüğüm için daha yapılması gereken yollar var. Onlardan biri de bu mecra gibi. Sonra onu isteyen kitaplaştırabilir ya da zaten onların hepsi bir belge”

Televizyonlarla anlaşmam zor

“Şimdi televizyon kanalları başka yerlerdeler, onlarla anlaşmam çok zor hale geldi” diyen ünlü sanatçı, “Şartlarınız ağır mı geliyor?” sorusu üzerine “Şartlarımız uymuyor kafa olarak. Diziler çok uzun sürüyor ve benim yapmak istediğim şeylere yer de yok zaten. Bakıyorsun dijitale yani ha benim kendi kanalım, ha orada yapmışım. Ne farkeder? Niye başkasının kanalında olayım diye düşünüyorum” diye cevap verdi.

Gelirden çok manevi durum var

Reyting konusunda sıkıntı yaşadınız mı?” sorusu üzerine “Ulusalda şimdiye kadar yaşamadım bundan sonra da yaşamam” diye iddialı yanıt veren Hülya Avşar, dijital yayıncılığa başlamak istemesinin gelir dengesi ile ilgisi olmadığını savunup şöyle devam etti: “Televizyondaki son durumu bilmiyorum yanlış anlaşılmasın gelirden çok manevi olarak yapmak istediğim şeyler var. Kimin ne yaptığına bağlı gelir meselesi. Oyunculuk başka bir şey benim yapmak istediklerim başka şey”

Seni seviyorum desen küfür gibi geliyor

Avşar ayrıca son günlerde yaptığı ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen ‘simit’ çıkışıyla ilgili olarak ise “Ben hiçbir zaman düşünmeden bir şeyi konuşmadım. Şöyle gerçek var ya ben anlatamıyorum ya da insanlar anlayamıyor. Türkiye’de herkes herkesin söylediğini istediği gibi anlıyor. Anlayabilirler de ama ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Bu konu da çok sıktı. İnanın eleştiri almamam mümkün değil ki ben bir şey söyleyince beni alkışlayacaklar ‘Hey yaşasın’ diyecekler öyle bir şey değil. Herkes herkesi eleştiriyor çünkü öyle bir elektrik var herkeste. Seni seviyorum desen küfür ediyorsun gibi geliyor insana şu an öyle bir moddayız” açıklamasında bulundu.