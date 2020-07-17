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Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

TV ekranlarında ve tiyatro sahnelerinde uzun yıllar Huysuz Virjin olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

17 Temmuz 2020 Cuma 21:49
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti


Huysuz virjin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti


Türkiye onu çıktığı TV kanallarında ve tiyatro sahnelerinde Huysuz Virjin olarak tanıdı. Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Seyfi Dursunoğlu'nun kulüp ve fuarlarda yaptığı gösteriler daha sonra tiyatroda aldığı rollerle devam etti. Özel TV kanallarının yayına başlamasıyla birlikte yaptığı programlarla tanınan Seyfi Dursunoğlu İngiliz Fililojisi mezunuydu. Ünlü sanatçı, bir süre önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 15 milyon lira bağışmalıştı.

SEYFİ DURSUNOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Tedavi altında olan usta sanatçı hayatını kaybetti.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon),bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.


Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

2013 yılında "Benzemez Kimse Sana" (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu "Benzemez Kimse Sana" programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.

2014 Aralık ayında Seyfi Dursunoğlu Star TV ile anlaşmış, ve yeni yılda yeniden ekranlarda olacağını açıklamıştır. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı "Benzemez Kimse Sana" programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yapacaktır. "Benzemez Kimse Sana" programının üçüncü sezonunda Star Tv ekranlarında jüri üyeliğini yapmaktadır. Fakat, Doğuş Yayın Grubu tarafından ilk 4 bölümdür, istenildiği reytingleri alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde beşinci bölümü ile program sona ermiştir.

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Son Güncelleme: 17.07.2020 23:15
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