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I'm Ready müzik marketlerde yerini aldı

Eren AB ve Derya Yıldırım'dan beklenen single müzik marketlerde yerini alıyor. 

24 Ocak 2020 Cuma 14:06
I'm Ready müzik marketlerde yerini aldı

I'm Ready bu hafta piyasada


Amerika'da binlerce DJ arasından başarı ile adından söz DJ Eren AB, yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Fransa'da yaşayan genç Pop'çu Derya Yıldırım ile ortak bir çalışma yapan Eren AB “I’m Ready" adlı ortak single çalışmasını 24 Ocak'ta Sony Music Türkiye (SMM) etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına sunuyor.

Yabancı şarkılara yaptığı çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Eren AB, kendine özgü şarkılarla Amerika'da müzik listelerine girmeyi başardı. Geçen yıl “Give Me More “ adlı son single albümü ile Kuzey Amerika'da 25'nci sıradan başladığı başarılı çıkışını sürdürerek listelerde 5'nci sıraya kadar yükselen DJ Eren, yeni çalışması ile iddialı geliyor. Eren "I'm Ready" adlı son çalışmasında genç pop'cu Derya Yılıdırım ile birlikte başarılı bir çalışma orta çıkardığını ve bu yaz şarkısının çok ses getireceğinden emin olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Im Ready
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