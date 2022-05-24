İBB Gençlik Festivali'nde Güneş sahne alacak

22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, birbirinden değerli isimleri bir araya getirirken şarkıcı Güneş, yeni albümü olan “Atlantis”’ in en sevilen parçalarını seslendirecek. İBB Gençlik Konserleri Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.

22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan İBB Gençlik Festivali, Maltepe Etkinlik alanında düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında birbirinden değerli isimler konser verirken, 25 Mayıs akşamı genç sanatçı Güneş, MOB Band eşliğinde sahne alacak. 2022 yılında çıkardığı 13 parçadan oluşan albümü Atlantis’in “Su Altı” teması olan ilk bölümünü dinleyici ile buluştururken, 3 Haziran tarihinde yayınlanacak olan “Kara” bölümünün henüz yayınlanmamış şarkılarını da seslendirecek.