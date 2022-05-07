İkbal Gürpınar saçmalağı | 15 Temmuz'u meğer Suriyeli'ler önlemiş



İkbal Gürpınar saçmalağı | Suriyeli'ler 15 Temmuz'u önlemiş



Bir dönem TV ekranlarında sunuculuk yaparken, bugünlerde bir emlak şirketinin ekran yüzü olarak tanınan İkbal Gürpınar, ülkemizi felaketlerden kurtaran Suriyeli'ler hakkındaki sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.



Abla yağmurun nasıl yağdığını çok iyi anlattın AK Parti hükümeti hemen kararname çıkararak seni meteoroloji Genel müdürü yapmalı

???????????????? pic.twitter.com/UwuVurv8I9 — Ahmet (@ahmt_1987) May 7, 2022

İkbal Gürpınar, katıldığı bir televizyon programında Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Katıldığı TV programında konuklar, "" diye sormayı akıl edemedi



Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde önüne geçildiğini söyleyerek, o dönem yaşanan kuraklığın meteorolojinin verilerine rağmen Suriyelilerin gelmesiyle başlayan yağmurla bittiğini öne sürdü.

Ülke TV'nin konuğu olan İkbal Gürpınar'ın programdaki sözleri sosyal medya büyük tepki gördü.

Gürpınar'ın o sözleri şöyle: