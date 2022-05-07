İkbal Gürpınar saçmalağı | 15 Temmuz'u meğer Suriyeli'ler önlemiş

İkbal Gürpınar saçmalağı | Suriyeli'ler 15 Temmuz'u önlemiş
Bir dönem TV ekranlarında sunuculuk yaparken, bugünlerde bir emlak şirketinin ekran yüzü olarak tanınan İkbal Gürpınar, ülkemizi felaketlerden kurtaran Suriyeli'ler hakkındaki sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.
Abla yağmurun nasıl yağdığını çok iyi anlattın AK Parti hükümeti hemen kararname çıkararak seni meteoroloji Genel müdürü yapmalı— Ahmet (@ahmt_1987) May 7, 2022
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Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde önüne geçildiğini söyleyerek, o dönem yaşanan kuraklığın meteorolojinin verilerine rağmen Suriyelilerin gelmesiyle başlayan yağmurla bittiğini öne sürdü.
Ülke TV'nin konuğu olan İkbal Gürpınar'ın programdaki sözleri sosyal medya büyük tepki gördü.
Gürpınar'ın o sözleri şöyle:
15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandığımıza inanıyorum. Basını bir takip edin.
Ben araştırdım internette bulamadım. 15 Temmuz'dan belki bir kaç ay önce Meteoroloji feci bir kuraklık olacağını söylemişti.
Ama bu Suriyeliler geldikten sonra yağmur üzerine yağmur yağdı.