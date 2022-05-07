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İkbal Gürpınar saçmalağı | 15 Temmuz'u meğer Suriyeli'ler önlemiş

Meteoroloji kuraklık uyarısı yapmasına rağmen, Suriyeli'ler Türkiye'ye gelince gökten bereket yağmış, 15 Temmuz darbe girişimini ise Suriyeli'ler önlemiş. Devamı İkbal Gürpınar hanımın istilacı savunmasında

07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:44
İkbal Gürpınar saçmalağı | 15 Temmuz'u meğer Suriyeli'ler önlemiş


İkbal Gürpınar saçmalağı | Suriyeli'ler 15 Temmuz'u önlemiş


Bir dönem TV ekranlarında sunuculuk yaparken, bugünlerde bir emlak şirketinin ekran yüzü olarak tanınan İkbal Gürpınar, ülkemizi felaketlerden kurtaran Suriyeli'ler hakkındaki sözleri sosyal medyada infiale neden oldu. 

İkbal Gürpınar, katıldığı bir televizyon programında Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Katıldığı TV programında konuklar, "15 Temmuz gecesi neden bir tek Suriyeli yaralanmadı, ya da hayatını kaybetmedi, O gece ya da sonraki günlerde meydanlarda neden tek bir Suriyeli ortalarda görünmedi" diye sormayı akıl edemedi


Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin Suriyeliler sayesinde önüne geçildiğini söyleyerek, o dönem yaşanan kuraklığın meteorolojinin verilerine rağmen Suriyelilerin gelmesiyle başlayan yağmurla bittiğini öne sürdü.

Ülke TV'nin konuğu olan İkbal Gürpınar'ın programdaki sözleri sosyal medya büyük tepki gördü.

Gürpınar'ın o sözleri şöyle:

15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandığımıza inanıyorum. Basını bir takip edin.

Ben araştırdım internette bulamadım. 15 Temmuz'dan belki bir kaç ay önce Meteoroloji feci bir kuraklık olacağını söylemişti.

Ama bu Suriyeliler geldikten sonra yağmur üzerine yağmur yağdı.

Son Güncelleme: 07.05.2022 14:51
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ikbalİkbal Gürpınar15 TemmuzSuriyeli
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