İlyas Salman Şener Şen yıllar sonra barıştı

Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. 46 yıldır arkadaş olan ikili, küslüğü bitirdi. İlyas Salman, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Salman, paylaşımına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, küslüğü sonlandırdı.

Şener Şen, İlyas Salman'ın evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.

Salman'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.



