İmparator 28 yıl sonra Köln'ü salladı

İbrahim Tatlıses, 28 yıl sonra Almanya'nın Köln şehrinde verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, hayranlarının İmparator diye taçlandırdığı İbrahim Tatlıses Köln Lanxess Arena'da unutulmayacak bir geceye imza attı.

Yaşar KAÇMAZ/ALMANYA

Uzun yıllar sürdürdüğü müzik yaşamına sevenlerinin ve dostlarının yoğun ilgi ve talebi üzerine geri dönen Tatlıses, sahnelerin tozunu atmaya devam ediyor.

MUHTEŞEM ORGANİZASYON

Aachener Event Center ve Tarz Lounge organizasyonluğunda Köln Lanxess Arena'da gerçekleşen konser alanını dolduran binler doyasıya eğlencenin tadına vardılar.

"ALLAH CEZANIZI VERECEK"

Konserin başlamasına yakın sevenlerinin "İBO, İmparator, Tatlıses" tezahüratlarına sahne arkasından, "Allah cezanızı verecek' diyerek seslenmesi ile sahne arkasında olduğunu hissettiren İbrahim Tatlıses, hayranlarında coşkuya neden olurken, sahne perdesinin açılması ile beraber ilk şarkısı Leylim Ley'i söyleyerek sevenlerine merhaba dedi.

TATLISES ESKİSİ GİBİ

Muhteşem orkestrası ve repartuarı ile hayranlarını mest eden İbrahim Tatlıses, sahne performansı ile de eski günlerini aratmadı. Sahnede oturarak şarkılarını seslendiren sanatçı, hareketli şarkılarda hareket etmek üzere ayağa kalkarak sevenlerinin coşkusuna ortak oldu.

"SİZLER VARSANIZ, BEN BİR ORDUYUM"

Söylediği şarkıların arasında sevenlerine de seslenen Tatlıses, "Çoluğumun çocuğumun nafakası sizden, yanımda çalışanların maaşı sizden, sizler olmasanız ben bir şey değilim, tek başıma ben ne olurum, sizler varsanız ben bir orduyum, hakkınızı inkar edemem" diyerek bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

İMPARATOR TARAFTARINI KIRAMADI

Sahneye atlamaya çalışan bir İmparator taraftarını güvenlik görevlileri hemen uzaklaştırmaya kalkınca Tatlıses güvenlik sorumlularına sinirlenerek, "O bunu denemeye kalkmışsa, herşeyi göz önüne almıştır" diyerek yanına getirmelerini istedi. Daha sonra yanına getirilen hayranı ile sohbet eden Tatlıses, kendisi ile fotoğraf çektirirken sevenlerinden de alkış aldı.

HAYRANLARI İBOYA DOYAMADI

Konser sonrası muhteşem bir gece yaşadıklarını belirten konuklar, yaşayan Efsane olarak isimlendirdikleri sanatçıyı uzun yıllar sonra canlı dinlemenin keyfine doyamadıklarını ve yeniden görecekleri günü iple çekmeye başladıklarını söylediler.