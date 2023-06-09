Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İmparator 28 yıl sonra Köln'ü salladı

İbrahim Tatlıses, 28 yıl sonra Almanya'nın Köln şehrinde verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

09 Haziran 2023 Cuma 22:58
İmparator 28 yıl sonra Köln'ü salladı

İmparator 28 yıl sonra Köln'ü salladı

İbrahim Tatlıses, 28 yıl sonra Almanya'nın Köln şehrinde verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, hayranlarının İmparator diye taçlandırdığı İbrahim Tatlıses Köln Lanxess Arena'da unutulmayacak bir geceye imza attı.

Yaşar KAÇMAZ/ALMANYA

Uzun yıllar sürdürdüğü müzik yaşamına sevenlerinin ve dostlarının yoğun ilgi ve talebi üzerine geri dönen Tatlıses, sahnelerin tozunu atmaya devam ediyor.

MUHTEŞEM ORGANİZASYON

Aachener Event Center ve Tarz Lounge organizasyonluğunda Köln Lanxess Arena'da gerçekleşen konser alanını dolduran binler doyasıya eğlencenin tadına vardılar. 

"ALLAH CEZANIZI VERECEK"

Konserin başlamasına yakın sevenlerinin "İBO, İmparator, Tatlıses" tezahüratlarına sahne arkasından, "Allah cezanızı verecek' diyerek seslenmesi ile sahne arkasında olduğunu hissettiren İbrahim Tatlıses, hayranlarında coşkuya neden olurken, sahne perdesinin açılması ile beraber ilk şarkısı Leylim Ley'i söyleyerek sevenlerine merhaba dedi.

TATLISES ESKİSİ GİBİ

Muhteşem orkestrası ve repartuarı ile hayranlarını mest eden İbrahim Tatlıses, sahne performansı ile de eski günlerini aratmadı. Sahnede oturarak şarkılarını seslendiren sanatçı, hareketli şarkılarda hareket etmek üzere ayağa kalkarak sevenlerinin coşkusuna ortak oldu.

"SİZLER VARSANIZ, BEN BİR ORDUYUM"

Söylediği şarkıların arasında sevenlerine de seslenen Tatlıses, "Çoluğumun çocuğumun nafakası sizden, yanımda çalışanların maaşı sizden, sizler olmasanız ben bir şey değilim, tek başıma ben ne olurum, sizler varsanız ben bir orduyum, hakkınızı inkar edemem" diyerek bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

İMPARATOR TARAFTARINI KIRAMADI

Sahneye atlamaya çalışan bir İmparator taraftarını güvenlik görevlileri hemen uzaklaştırmaya kalkınca Tatlıses güvenlik sorumlularına sinirlenerek, "O bunu denemeye kalkmışsa, herşeyi göz önüne almıştır" diyerek yanına getirmelerini istedi. Daha sonra yanına getirilen hayranı ile sohbet eden Tatlıses, kendisi ile fotoğraf çektirirken sevenlerinden de alkış aldı.

HAYRANLARI İBOYA DOYAMADI

Konser sonrası muhteşem bir gece yaşadıklarını belirten konuklar, yaşayan Efsane olarak isimlendirdikleri sanatçıyı uzun yıllar sonra canlı dinlemenin keyfine doyamadıklarını ve yeniden görecekleri günü iple çekmeye başladıklarını söylediler.

Son Güncelleme: 09.06.2023 23:43
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesKölnKöln Konseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bade, kendi adını taşıyan ilk albümü için konser verdi
Bade, kendi adını taşıyan ilk albümü için konser verdi
Melike Şahin göz alıcı geceye imza attı
Melike Şahin göz alıcı geceye imza attı
Cem Adrian'dan duygu yüklü sahne performansı
Cem Adrian'dan duygu yüklü sahne performansı
Merve Dizdar'a Paris'te THY şoku
Merve Dizdar'a Paris'te THY şoku
Murda ve Hadise'den yeni şarkı| Sen Dönene Kadar
Murda ve Hadise'den yeni şarkı| Sen Dönene Kadar
Orhan Gencabay'ın ölüm haberine aileden sert tepki
Orhan Gencabay'ın ölüm haberine aileden sert tepki
Birinci yılını kutladı
Birinci yılını kutladı
Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço sürprizi
Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço sürprizi
Tahsin Paşa, Manisa'da AKP’yi karıştırdı
Tahsin Paşa, Manisa'da AKP’yi karıştırdı
Songül Karlı Bıçak Altına Yattı
Songül Karlı Bıçak Altına Yattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim