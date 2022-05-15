İrem Derici Konseri'nde kavga | Sultangazi'de yeniden konser sözü

İrem Derici Konseri'nde kavga | Sultangazi'de yeniden konser verecek



Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında çıkan kavga sonrası sahneyi terk etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, hayranlarına yeni konser sözü verdi.

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde İstanbul Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı.

Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" diyerek kavga edenleri uyardı.



Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

"KORKUNÇ BİR HAL ALDI"

Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi’ enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi’ haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi’ araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi.