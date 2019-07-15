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İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili ve mayolu tatil fotoğraflarıyla beğeni rekoru kıran İrem Sak'ın mesajı, S-400 füzelerinden daha çok konuşuldu.

İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili ve mayolu tatil fotoğraflarıyla beğeni rekoru kıran İrem Sak'ın mesajı, S-400 füzelerinden daha çok konuşuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:31
İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı

İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı



Türkiye, stratejik savunma sistemi S-400 ile dünya gündemine otururken, ünlü oyuncu İrem Sak'ın tatil fotoğrafları, Rus S-400'lerinden daha çok konuşuldu. İrem Sak tatil sırasında hayranlarıyla paylaştığı pozuyla yürek hoplatırken sosyal medyanın da gündemine oturdu. İrem Sak'ın instagram hesabından paylaştığı karelerde takipçileri kullandığı makyaj malzemelerinin markasını istemeyi ihmal etmedi..

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI 


Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Bundan birkaç hafta önce yaptığı mayolu paylaşımla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, kendisine yapılan olumlu yorumları beğenmiş olacak ki sosyal medya hesabından benzer kareler paylaşmaya devam ediyor.

TWITTER’DA TT OLDU

Sak’ın instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı öylesine dikkat çekti ki kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Hatta bir ara bu kare Twitter’da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi ve Trend Topic oldu. Sak’ın böylesine sıcak bir ülke gündeminde ilk sıraya oturmasını eleştiren yorumcular ‘S-400’ füzelerine gönderme yaparak ‘Onlar bile İrem Sak’ın yanında sönük kaldı’ şeklinde yorumlarda bulundu. Güzel oyuncunun büyük ilgi gören karesine yorum yapanlar arasına, meslektaşları Gülse Birsel ve Bartu Küçükçağlayan da girdi.

Anahtar Kelimeler:
İrem SakS-400Tatil FotolarıSosyal MedyaSon Dakika Haberler
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