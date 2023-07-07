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Irmak Arıca'dan iki yeni şarkı

Dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan Irmak Arıcı “Bir Sana Yandım” ve “Hüzün Durağı” parçalarını aynı günde yayınladı. Konser maratonu da hızla devam eden Arıcı dün akşam Ankara’da sahneye çıktı

07 Temmuz 2023 Cuma 21:16
Irmak Arıca'dan iki yeni şarkı

Irmak Arıca'dan iki yeni şarkı


 

Şarkıları bugüne dek dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen Irmak Arıcı yeni projelerini dinleyicileriyle buluştururken konser maratonuna da ara vermiyor. Arıcı dün akşam Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet gecesinde sahne aldı. İlginin yoğun olduğu konserde yeni mezunları eğlendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Irmak Arıcı “İbrahim Erkal Hürmet” adlı saygı albümünde Mustafa Ceceli ile “Bir Sana Yandım” şarkısının çıktığını söyledi. Ahmet Hatipoğlu ile düet yaptığı diğer şarkısı “Hüzün Durağı”nı da aynı gün yayınladığını ifade eden Irmak Arıcı “İki şarkımıza da gelen yorumlar çok güzel. Çok mutluyum” dedi.

Irmak Arıcı konser sonunda birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve onlarla poz verdi. İşte Irmak Arıcı’nın konser tarihleri…

8 Temmuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yedikule Gazhane, 21 Temmuz Bayburt Belediyesi, 23 Temmuz İzmir Çandarlı, 28 Temmuz Diyarbakır Ergani, 6 Ağustos Ankara Şereflikoçhisar, 15 Ağustos Kütahya , 27 Ağustos Aydın Karacasu, 30 Ağustos Balıkesir Susurluk, 6 Eylül Balıkesir Savaştepe, 16 Eylül Çorum , 22 Ekim Hollanda Breda

Anahtar Kelimeler:
Irmak AricaAlbümşarkıŞarkıcı
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