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İstanbul BBSK | İnsan sağlığını şampiyonluklardan önde tutuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) Başkanı Fatih Keleş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesiyle ilgili kararını desteklediklerini açıkladı.

12 Mayıs 2020 Salı 09:07
İstanbul BBSK | İnsan sağlığını şampiyonluklardan önde tutuyoruz

İstanbul BBSK | İnsan sağlığını şampiyonluklardan önde tutuyoruz


İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, voleybol ve basketbol liglerinin tescil edilmesi hakkında açıklamada bulundu. Başkan Keleş, ilgili federasyonların aldıkları kararları desteklediklerini belirterek, “Kulübümüz, her ortamda insan sağlığını şampiyonluklardan, kupalardan ve başarıdan önde tutmuştur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) Başkanı Fatih Keleş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesiyle ilgili kararını desteklediklerini açıkladı. Covid-19 salgınının çıktığı ilk günlerde aldığı önlemlerle tüm antrenman, kamp vb faaliyetleri durdurduklarını belirten Keleşi, “İlgili federasyonların aldığı kararı destekleyen kulübümüz, her ortamda insan sağlığını şampiyonluklardan, kupalardan ve başarıdan önde tutmuştur” ifadelerini kullandı.

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş’in açıklaması şu şekilde:

“İstanbul BBSK olarak voleybol ve basketbol liglerinin tescilini olumlu karşıladığımızı bildiririz.

Covid-19 salgınının çıktığı ilk günlerde aldığı önlemlerle tüm antrenman, kamp vb faaliyetleri durduran kulübümüzün tek dileği sürecin en az zararla atlatılması ve normal yaşam şartlarına dönülmesidir.

İlgili federasyonların aldığı kararı destekleyen kulübümüz, her ortamda insan sağlığını şampiyonluklardan, kupalardan ve başarıdan önde tutmuştur.

Bu bağlamda voleybol ve basketbol branşlarında mücadelesini tamamlayan takımlarımızı kutlar, sezon boyunca alın teri döken sporcu-antrenör kadromuzla, hakem, gözlemci, temsilci ve medya dünyasına, desteğini kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

Yönetimimizle bundan sonraki süreci değerlendirip en doğru kararları alarak, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacak ve kulübümüz yine Türk sporunun lokomotifi olacaktır.

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Son Güncelleme: 12.05.2020 21:24
Anahtar Kelimeler:
BBSKİBB
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