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İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:34
İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu

İstanbul Festivali’nde Reckol, BEGE ve Murda İzleyenleri Coşturdu

Festivalin onuncu gününde müzikseverler, eğlenceye doydu. Reckol, BEGE ve Murda’nın şarkılarıyla izleyenler tempolu anlar eşliğinde şarkılara eşlik etti.

Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin onuncu günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin onuncu gününde de ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde izleyenler önce Reckol’un şarkıları ile eğlendi. Sonrasında sahneye çıkan BEGE ile eğlenceye tam anlamıyla doydu. Gecenin son sahnesinde Murda, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenler tam anlamıyla dans ve trap müziğe doydu. 

İstanbul Festivali’nde, 31 Temmuz Pazartesi günü Sertab Erener; 1 Ağustos Salı günü ise Edis sahne alacak.

17 gün boyunca 36 sanatçının sahne alacağı İstanbul Festivali’nde biletler www.istanbulfestivali.com web sitesinden satın alınabilecek.

Anahtar Kelimeler:
KonserKonseriReckolBEGEMurda
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