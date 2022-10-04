

İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek



Proje öğrencilerinin ve öğrenci kulüplerinin tanıtıldığı, müzik ve eğlencenin aralıksız devam ettiği festivalde, bu sene HipHop ve R&B müziğin sevilen genç sanatçısı Güneş sahne alacak. 6 Ekim Perşembe günü İTÜ Stadyumu'nda öğrenciler ile buluşacak olan sanatçı, etkinlik kapsamında eğlencenin nabzını tutacak.

İTÜ Üniversitesi okulun 3. haftası, 3 gün boyunca proje takımlarını ve kulüplerini bir araya getiren, gün boyu gerçekleşen etkinlikler, konserler ile doyasıya eğlendiren bir İTÜ Geleneği olan İTÜ Back To School Festivali ile bu sene Türkiye’nin genç yeteneği Güneş’i ağırlıyor. Her sene gerçekleştirilen festival, bir diğer adıyla “Kulüpler Şenliği” bu sene ise 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Ayazağa Kampüs’te gerçekleşiyor. İTÜ’ye yeni katılan öğrencilerin buluştuğu festivalde öğrenciler, ilgi alanlarına göre birçok kulübü yakından tanıma fırsatı bulurken müzik ve eğlence ile birlikte okulun tadını çıkarak. 6 Ekim tarihinde saat 21.00'da sahne alacak Güneş ise en sevilen şarkılarını İTÜ’lü gençler için seslendirecek.