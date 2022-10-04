Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen, İTÜ Back to School Festivali, 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleşecek. 

04 Ekim 2022 Salı 12:36
İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek


İTÜ Back to School Festivali'nde Güneş Rüzgarı esecek


Proje öğrencilerinin ve öğrenci kulüplerinin tanıtıldığı, müzik ve eğlencenin aralıksız devam ettiği festivalde, bu sene HipHop ve R&B müziğin sevilen genç sanatçısı Güneş sahne alacak. 6 Ekim Perşembe günü İTÜ Stadyumu'nda öğrenciler ile buluşacak olan sanatçı, etkinlik kapsamında eğlencenin nabzını tutacak.

İTÜ Üniversitesi okulun 3. haftası, 3 gün boyunca proje takımlarını ve kulüplerini bir araya getiren, gün boyu gerçekleşen etkinlikler, konserler ile doyasıya eğlendiren bir İTÜ Geleneği olan İTÜ Back To School Festivali ile bu sene Türkiye’nin genç yeteneği Güneş’i ağırlıyor. Her sene gerçekleştirilen festival, bir diğer adıyla “Kulüpler Şenliği” bu sene ise 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Ayazağa Kampüs’te gerçekleşiyor. İTÜ’ye yeni katılan öğrencilerin buluştuğu festivalde öğrenciler, ilgi alanlarına göre birçok kulübü yakından tanıma fırsatı bulurken müzik ve eğlence ile birlikte okulun tadını çıkarak. 6 Ekim tarihinde saat 21.00'da sahne alacak Güneş ise en sevilen şarkılarını İTÜ’lü gençler için seslendirecek. 

Anahtar Kelimeler:
İTÜFestivalGüneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Kalamış'ta Görkemli Düğün
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi
Ayçam | Ruhum star
Ayçam | Ruhum star
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak
Gülşen'e jet soruşturma | Gözaltına alınacak
Sultan Bozkurt Terapi Şarkısı ile Tatilcileri Serinletti
Sultan Bozkurt Terapi Şarkısı ile Tatilcileri Serinletti
Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti
Gülben Ergen, Mestanlı'da soydaşların günlünü fethetti
Sultan Bozkurt, Erdem Kınay'ı böyle havuza attı
Sultan Bozkurt, Erdem Kınay'ı böyle havuza attı
Ailece bayram alışverişi
Ailece bayram alışverişi
SEK Bodrum'da yıldızlar geçidi
SEK Bodrum'da yıldızlar geçidi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim