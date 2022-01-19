İvan Aslan'dan 2 bin TL istedi



İbrahim Dizlek, İvan Aslan’ın ‘Maro’ şarkısında hak iddia ederek ünlü sanatçıdan 2 bin TL istedi. İbrahim Dizlek’in öne sürdüğü iddiaya göre, İvan Aslan’ın geçtiğimiz yıl yayımladığı ‘Maro’ isimli çalışması ‘Antebin Kalesine’ (Seven Ölür Yar İçin) şarkısına müzik ve altyapı olarak benzerlik gösteriyor. Ancak ‘Maro’ şarkısının 1930’lu yılların kürt ozanlarından Mihemed Arif Cizrawi’nin ‘Hey Maro’ isimli eserinden ilham alınarak hazırlandığı belirtiliyor.

2 Bin TL İstedi

Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı

Müzisyen İbrahim Dizlek, daha önce İbrahim Tatlıses ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin yorumladığı söz ve müziği İbrahim Dizlek’e ait ‘Antebin Kalesine’ şarkısından iddiaya göre alıntı yapan İvan Aslan ve prodüksiyon şirketinden 2 bin TL ücret talep etti. İvan Aslan ve şirketine ulaşan Dizlek, ”2 Bin TL karşılığında hak talep etmem” şeklinde ifadelere yer verdi.

İvan Aslan’ın Müzikonair etiketi taşıyan ‘Maro’ şarkısı YouTube, dijital platformlar, sosyal medya ve Shazam’da popüler oldu. 10 ay önce video klibiyle birlikte yayımlandı. Şarkının popüler olmasıyla birlikte İbrahim Dizlek şarkının müziğinde hak iddia etti.



”1930’lu Yılların Türküsünden İlham Alıyor”

Konuyla ilgili konuşan Müzikonair Genel Yayın Yönetmeni Özcan Beylan, ”İvan Aslan’ın şarkısı 10 ay önce yayımlandı ve o günden beri dijital platformlarda ve sosyal medyada son derece başarılı oldu. ‘Maro’ şarkısının müzikal altyapısı yaklaşık 1930’lu yıllarda yaşamını sürdüren Kürt ozan Mihemed Arif Cizrawi’nin ‘Hey Maro’ isimli eserinden ilham alınarak yeniden hazırlanmıştır. Mix ve mastering çalışması ve aranjesi ile birlikte modernize edilmiş ve bestelenmiştir” açıklamasını yaptı.

‘Antebin Kalesine’ Eseri Alıntı Mı?

Sözlerine devam eden Özcan Beylan, ”İbrahim Dizlek’in 2 Bin TL olarak talep ettiği ücret, telif haklarının korunması konusunda ezber bozuyor. Müzikonair olarak müzisyenlerin telif haklarının korunması konusunda son derece hassas bir şirketiz. Ancak İbrahim Dizlek’in iddiası tamamen asılsızdır. ‘Maro’ şarkısının müzikal altyapısı yıllar öncesine ait Kürtçe bir türküden esinlenerek hazırlanmıştır ve muvafakatnameleri bulunmaktadır. İbrahim Dizlek ‘Maro’ şarkısında herhangi bir hak talep ediyorsa, yasal yollara başvurabilir. Ancak durum ortadadır ve gayet açıktır. Dizlek, ‘Maro’ şarkısının müziğinden hak talep ediyorsa, yıllarca kazanç elde ettiği ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin icra ettiği ”Antebin Kalesine” eserinin de Mihemed Arif Cizrawi’nin eserinden alıntı olduğunu açığa çıkarmıştır.”

İbrahim Dizlek’in kendisine telefonla ulaştığını söyleyen Özcan Beylan, ”İbrahim Dizlek bu konunun haber olmasının kendisi için de PR malzemesi olacağını söylüyor. İbrahim Bey’in 2 Bin TL gibi ücretlerin peşine haksız yere düşmesini şaşkınlıkla izliyoruz. İhtiyacı varsa, kendisi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatabiliriz” ifadelerine yer verdi