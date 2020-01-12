İzzet Yıldızhan'ın en acı günü | Annesi hakka yürüdü
Türk müziğinin sevilen sanatçısı, güçlü yorumcu İzzet Yıldızhan acı haberle sarsıldı. Bir süredir İzmir'de tedavi gören anne Suriye Zelal Yıldızhan vefat etti.
Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir Egepol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatıyordu.
Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Suriye Zelal Yıldızhan, sık sık ziyaret ediyordu.
Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacağı öğrenildi.
iyigunler.net ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, sanatçımız İzzet Yıldızhan'a sabır ve başsağlığı dileriz