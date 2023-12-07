Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İzzet Yıldızhan'ın yeni şarkısı çıktı

İzzet Yıldızhan, yeni şarkısı 'Yalanı Bırak'ı müzikseverlerle buluşturdu. Eserin, söz ve müziği Oğuzhan Koç tarafından kaleme alındı

07 Aralık 2023 Perşembe 12:26
İzzet Yıldızhan'ın yeni şarkısı çıktı






İzzet Yıldızhan'ın yeni şarkısı çıktı 

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, yeni şarkısı 'Yalanı Bırak'ı müzikseverlerle buluşturdu. Eserin, söz ve müziği Oğuzhan Koç tarafından kaleme alındı. Şarkının düzenlemelerini ise Caner Tepecik ve Samim Sakaryalı üstlendi.

Başarılı yönetmen Ferit Çetinkaya'nın çektiği video klip, Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı. 'Yalanı Bırak', dinleyicilere farklı duygusal katmanlar sunan etkileyici bir yapıya sahip.

Şarkının sözleri, aşkın gücünü ve merhametini vurguluyor. "Yalanı bırak da gel gönül bu affeder. Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder, sevapsa istemem sensizliği" dizeleriyle de dikkat çeken eser, bir aşkın için nelerin feda edilebileceğini yansıtıyor.

Yeni single ile İzzet Yıldızhan, dinleyicilere kendisine özgü müzikal tarzını bir kez daha sergileme fırsatı sunuyor. 'Yalanı Bırak' slow ve akılda kalıcı melodisiyle, dinleyicilerin dikkatini çeken bir yapıya sahip. Sanatçının, 'Yalanı Bırak' adlı yeni şarkısı, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkı, dijital müzik platformlarda ve Mahzen Fabrick YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu. 

Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhanşarkışarkısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeki Demirkubuz'un küfürlü yanıtı ortalığı karıştırdı
Zeki Demirkubuz'un küfürlü yanıtı ortalığı karıştırdı
Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı
Baku Fashion Week'te Yağmur Karlı rüzgarı
Okan Karacan psikolojik tedavi görmüş
Okan Karacan psikolojik tedavi görmüş
Başrolde Edis var | Alya Filmi'nin afişi yayınlandı
Başrolde Edis var | Alya Filmi'nin afişi yayınlandı
Dilat Polat ve Engin Polat | Haddimizi aştık özü dileriz
Dilat Polat ve Engin Polat | Haddimizi aştık özü dileriz
Babasız büyüyen Doğuş'tan Baba şarkısı
Babasız büyüyen Doğuş'tan Baba şarkısı
Kemal Sunal askerlikte 25 gün kimseyle konuşmamış
Kemal Sunal askerlikte 25 gün kimseyle konuşmamış
Güldür Güldür Kılıçdaroğlu skecini ilk o aradı
Güldür Güldür Kılıçdaroğlu skecini ilk o aradı
Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet | İkizlerin babaları farklı çıktı
Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet | İkizlerin babaları farklı çıktı
Şafak Sezer Metro Seksüel tarzı kimden öğrendiğini açıkladı
Şafak Sezer Metro Seksüel tarzı kimden öğrendiğini açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim