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İzzet Yıldızhan | İsterse sahneye çıplak çıksınlar

İzzet Yıldızhan, önceki akşam  Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel'de verdiği konserden sonra yaptığı açıklamada, şarkıcı Gülşen ile yaşadığı sahne kıyafeti tartışmasında önemli açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2022 Pazar 11:21
İzzet Yıldızhan | İsterse sahneye çıplak çıksınlar

İzzet Yıldızhan | İsterse sahneye çıplak çıksınlar


Sanat camiasının usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam  Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel'de akıllardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşatan Yıldızhan, adeta kulakların pasını sildi. Şarkıları kadar sahne kostümleriyle de şıklığını konuşturan başarılı sanatçı, sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.,

Bir röportajında dile getirdiği 'Sahne adabı denilen bir şey var. Donla, mayoyla da sahneye çıkılmaz!' söylemi hatırlatılan Yıldızhan, ''O röportajdan sonra aldığım mesajın, telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi pr'ını yapacaklar diye fırsat bildiler benim söylemimi. İsterse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi paylaştım sadece.'' dedi. 

Bedel Ödeyecekler!

Hakkında çıkan olumsuz yöndeki haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, ''Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!'' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Gülşenİzzet Yıldızhan
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