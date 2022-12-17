Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İzzet Yıldızhan Jüri Olacak

Kars’ta, Sesimiz Emniyette-2 Ses Yarışması final gecesinde ünlü ses sanatçısı İzzet Yıldızhan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, jüri olacak. İşte detaylar...

17 Aralık 2022 Cumartesi 21:07
İzzet Yıldızhan Jüri Olacak

İzzet Yıldızhan Jüri Olacak

Kars’ta, Sesimiz Emniyette-2 Ses Yarışma final gecesi ile Karslılara unutulmaz bir gün yaşatacak. Gecede ünlü ses sanatçısı İzzet Yıldızhan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula jüri, olacak. Kars Emniyet Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi’nin ortak projesi olan Sesimiz Emniyette-2 Ses Yarışması’na toplamda 264 başvuru yapıldı.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ön eleme sonucunda önce 50 kişi daha sonra 20 kişiye düşen adaylar, büyük bir coşku ve heyecan ile rekabet ederek final için belirlenen 10 kişilik kontenjanda yer aldı.

20 Aralık 2022 günü, 264 kişi arasından finale kalarak performansını sergilemeye hak kazanan isimler ise; Adnan Karahan, Ali Osman Paslı, Aşkın Amcaoğlu, Ayşegül Kuş, Burak Bahçe, Kadir Özateş, Kadirhan Salduz, Muhammed İkbal Gül, Muharrem Edizhan Büyükcan ve Özgür Barış Boğakan oldu.

20 Aralık 2022 günü saat 19.00’da Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek gecede konuk jüri olarak ünlü ses sanatçısı İzzet Yıldızhan ile sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula’nın yer alacağı büyük finale tüm vatandaşlar davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
İzzet YıldızhanJuriKarsYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü isimlere sosyal medyada gizli reklam cezası
Ünlü isimlere sosyal medyada gizli reklam cezası
Mustafa Topaloğlu; Sefo tarzımı, Tarkan şarkımı çaldı
Mustafa Topaloğlu; Sefo tarzımı, Tarkan şarkımı çaldı
Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor
Gülşen'in çorabına karışan müdür tacizden yargılanıyor
Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu
Hande Doğandemir'in ehliyetine yeniden el konuldu
Tuba Büyüküstün de Türkiye'yi terk ediyor
Tuba Büyüküstün de Türkiye'yi terk ediyor
Esra Erol, TBMM'de komisyon kurulmasına destek verdi
Esra Erol, TBMM'de komisyon kurulmasına destek verdi
Haluk Levent kahvede konser verdi
Haluk Levent kahvede konser verdi
Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!
Sigara karşıtı dernekten akıllara zarar iddia | Cem Yılmaz sigara kartellerinden para alıyor!
Salise teyzenin Esra Erol hayali gerçek oldu
Salise teyzenin Esra Erol hayali gerçek oldu
TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 
TRT spikeri Deniz Demir sosyal medyadan isyan etti! 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim