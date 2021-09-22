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Jolly Joker Konserleri | Müzikseverler özlediği konser serileri başlıyor

Gülşen, Hakan Altun, Cem Adrian Zeynep Bastık, Yaşar, Levent Yüksel, Melek Mosso ve daha pek çok ünlü isim, Jolly Joker konserlerinde hayranlarıyla buluşuyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:53
Jolly Joker Konserleri | Müzikseverler özlediği konser serileri başlıyor

Jolly Joker Konserleri | Müzikseverler özlediği konser serileri başlıyor

İstanbul'da pandemi sonrası müzik etkinlikleri başlıyor. Moduna, havana, kafana tam da sana göre konserler hız kesmeden Jolly Joker’de devam ediyor.

Sana göre konserlerin ev sahibi Jolly Joker, şehirde müzikal yolculuğuna devam ediyor. Jolly Joker Vadistanbul ve Jolly Joker Kartal İst-Marina hafta sonu programıyla müzikseverlere özledikleri konserleri sunacak. 


“SANA GÖRE” KONSER ÖZLEDİĞİN SAHNEDE!

Jolly Joker Vadistanbul’da, 24 Eylül Cuma Serkan Kaya, 25 Eylül Cumartesi Gülşen, 1 Ekim Cuma Yaşar, 2 Ekim Cumartesi Hakan Altun konserleri gerçekleşecek.

Jolly Joker Kartal İst-Marina programında ise 24 Eylül Cuma Gülşen, 25 Eylül Cumartesi Cem Adrian, 29 Eylül Çarşamba Zeynep Bastık (Akustik), 1 Ekim Cuma Levent Yüksel yer alıyor.  

FARKLI TÜRLERİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR 

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayıp canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı.  ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.

Tüm konserlerin biletleri Jolly Joker gişesi ve Biletix’te 

Jolly Joker Vadistanbul Ekim Programı


1 Ekim Cuma - Yaşar

2 Ekim Cumartesi - Hakan Altun

8 Ekim Cuma - Bilal Sonses

9 Ekim Cumartesi - Levent Yüksel

15 Ekim Cuma - Koray Avcı

16 Ekim Cumartesi - Hakan Altun

22 Ekim Cuma - Ayta Sözeri

23 Ekim Cumartesi - Merve Özbey

29 Ekim Cuma - Derya Bedavacı

Jolly Joker Kartal İst-Marina Ekim Programı

1 Ekim Cuma - Levent Yüksel

2 Ekim Cumartesi - Koray Avcı

6 Ekim Çarşamba - Emir Can İğrek

8 Ekim Cuma - Yaşar

9 Ekim Cumartesi - Hakan Altun

13 Ekim Çarşamba - YYK

15 Ekim Cuma - Derya Bedavacı

16 Ekim Cumartesi - Merve Özbey

20 Ekim Çarşamba - Melek Mosso

22 Ekim Cuma -Berkay

23 Ekim Cumartesi - Ayta Sözeri

30 Ekim Cumartesi - Simge

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Jolly Joker KonserleriJolly Joker
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