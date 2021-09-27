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Kaan Öztürk | Bir bakarsın düşlerin gerçek olur

Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, Grup Gündoğarken’den tanıdığımız ‘Dert Olur’ şarkısını yeniden yorumlayarak devam ediyor.  

27 Eylül 2021 Pazartesi 10:28
Kaan Öztürk | Bir bakarsın düşlerin gerçek olur

Kaan Öztürk | Bir bakarsın düşlerin gerçek olur


Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, Grup Gündoğarken’den tanıdığımız ‘Dert Olur’ şarkısını yeniden yorumlayarak devam ediyor.  Bu şarkının amacında şarkı dinletmekten fazlası var. Şarkının sözlerinde yer alan, ‘BİR BAKARSIN DÜŞLERİN GERÇEK OLUR’ ifadesi, günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız SMA hastalarına adandı. Şimdilerde daha sık duyduğumuz bu hastalığa olan farkındalığın, daha da yükseltilerek gündemde tutulması  hedefleniyor.  Şarkının video klip çalışmasında, küçük bedenine rağmen tüm gücüyle SMA hastalığıyla mücadele eden, ‘Ece’lere umut ol’ kampanyasıyla tanıdığımız, Ece Boyacıoğlu’un  rol aldığı bir ’baba kız  hikayesi’ anlatılıyor. Ece’nin, tüm sağlıklı çocuklar gibi, babasının elinden tutup yürüyebilmesi.. Düşlerin gerçek olduğu an… 
 Kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA ile ilgili tüm dünyada ve ülkemizde bilinç ve farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapılıyor.  ‘Bir Bakarsın Düşlerin Gerçek Olur’ Kaan Öztürk'ün yorumuyla ve müziğin evrensel diliyle küçük yavrularımıza ses olmayı hedefliyor...  www.ecelereumutol.com adresinden geniş çapta bilgi alabilir ve bu mücadeleye siz de destek olabilirsiniz. 

KAAN ÖZTÜRK HAKKINDA

90’lardan beri sahnelerde olan Kaan Öztürk, ‘Büyüdüğümüz Şarkılar’, ‘80’ler 90’lar’, ‘Müzikomedi’ gibi isimlendirdiği çeşitli konsept sahne programları yapmakta olan; ‘Eyvah Eyvah 1’ filmi, İclal Aydın’la ‘Hayat Güzeldir’ programı gibi birçok projede de yer almış bir müzik ve sahne adamıdır.  

Şarkı            : Dert Olur
Yönetmen : Ferhat Kılıç  

Söz-Müzik  : Burhan Şeşen (Grup Gündoğarken)
Düzenleme : Alper Atakan
Supervizor ve Fikir Anası ☺ : Tümay Özokur 
Menajerlik ve İletişim :  Burak Akçaoğlu - 0 532 722 01 40     info@grimanagement.net
 

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