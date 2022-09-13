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Kalamış'ta Görkemli Düğün

Özel Başarı Hastanesi Müdürü Can Yapıcı ile Micra Ofis Mobilyaları firmasının sahibi Miray Yılmaz'ın önceki akşam Kalamış Galatasaray Sosyal Tesislerinde yapılan düğünle dünya evine girdiler.

13 Eylül 2022 Salı 23:08
Kalamış'ta Görkemli Düğün

Kalamış'ta Görkemli Düğün

Can Yapıcı ile Miray Yılmaz'ın en mutlu gününde iş ve sanat camiasının tanınmış isimlerini bir araya geldi. 

İki yıl önce tanısan ve birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin nikah şahitliğini iş insani Hicabi Gökdedereli ve iş kadını 

Betül Yılmaz yaparken çiftin gelinlik ve damatlığı İtalya'daki özel olarak getirilen kumaşlardan diktirildi. Balayına Bali'ye gidecek çiftin düğünlerine ise Metin Şentürk ve yeni damat Nihat Doğan eşi Arzu Doğan ile katıldı. 

Takılar çuvala sığmadı 

Havai fişek gösterileri ve sahne performansları ile renklenen düğün töreninde çifte takılan takı ve ziynet eşyaları için küçük bir çuval kullanıldı. Çuvalın iki kez dolduğu düğünde genç çiftin mutluluklarını aileleri ve yakın dostları paylaştı. 

Cinsiyeti belli oldu 

İran'li hayranı Arzu Doğan ile dünya evine giren  ve bir bebek bekleyen Nihat Doğan, Can Yapıcı ve  Miray Yılmaz çiftinin düğün töreninde çifti kıramayarak sahneye çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Beş aylık hamile eşi Arzu Doğan ile düğünden ayrılırken soruları kısaca yanıtlayan Nihat Doğan, erkek bebek bekledikleri müjdesini verdi. Erkek babası olacağını ve mutlu olduğunu söyleyen Nihat Doğan sahnede sevilen şarkılarını genç çift için seslendirdi. 

Güldüren İnsanların da ağlatan hikayeleri vardır 

Can Yapıcı ve Miray Yılmaz'ın dugununun bir diğer önemli konuğu ise Metin Şentürk'tü. Konuk olarak gittiği düğünde oturduğu masadan küçük bir konser veren Metin Şentürk ayakta alkışlandı. Son olarak Afrika'lı Ali'nin çektiği  'Hurdacının kızı' adlı dram tarzı filmde konuk oyuncu olduğu yönündeki soruları yanıtlayan Metin Şentürk, 'Siz insanları güldüren bir sanatçısınız, dram filminde oynamakta zorlandınız mı?' sorusuna şu yanıtı verdi. 'Güldüren İnsanların sa ağlatan hikayeleri vardır' açıklamasını yapan Metin Şentürk gece boyu ilgi odağı oldu. 

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