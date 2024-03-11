Kanseri yendiler sahnede konser verdiler





Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, anlamlı bir geceye imza attı. Prof Dr.Tayfun Hancılar ve kolorektal kanserini yenen hastalardan olusan yaşam korosu, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de konser verdi.



Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında konser veren grup, ayakta alkışlandı. Grup hareketli şarkılarla misafirleri coşturdu. Grup gece sonunda erken teşhise dikkat çekmek için pankart açtı.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı, davetlilerle tek tek ilgilendi. Karakayalı, "Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı... Kolon kanseri dünyada üçüncü sıklıkta görülen bir kanser, ikinci sıklıkta öldürücü bir kanser. Elimizde büyük bir silahımız var, o da tarama... Tarama yaptırırsak bu kanseri önleyebiliriz" dedi.



