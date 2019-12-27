Kanyon büyük yılbaşı konserinde Sertap Erener sürprizi

Kanyon, her yıl gerçekleştirdiği ve artık bir gelenek haline gelen Büyük Yılbaşı Konseri’nde bu yıl pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener’i ağırlıyor. Müzik hayatında 27 yılı tamamlayan, pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener; güçlü sesi ve yorumuyla, en sevilen şarkılarını 29 Aralık Pazar akşamı 19.00’da Kanyon misafirleri için seslendirecek.

Albümleri, konserleri ve son olarak hayallerini gerçekleştirdiği Sertab’ın Müzikali projesi ile büyük beğeni toplayan, pop müziğin başarılı yıldızı Sertab Erener, pop müziğin klasikleri arasında yer alan eski ve yeni şarkılarını Kanyon misafirleri için seslendirecek.

Sertab Erener’in güçlü yorumu ile birlikte 2019’a veda ederken, 2020’ye erken bir kutlama yapmak için 29 Aralık, Pazar günü, saat 19.00’da Kanyon’da gerçekleşecek bu eşsiz konseri kaçırmayın!

Konser ücretsizdir.

Tarih:29 Aralık, Pazar

Yer: Kanyon Etkinlik Alanı

Saat: 19.00