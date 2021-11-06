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Karaköy'de Rihanne krizi | Sahtesi çıktı, sosyal medyada olay oldu

Karaköy’de bir mekanda Rihanna heyecanı yaşandı. Müşteriler, mekandaki bir kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 20:07
Karaköy'de Rihanne krizi | Sahtesi çıktı, sosyal medyada olay oldu

Karaköy'de Rihanne krizi | Sahtesi çıktı, sosyal medyada olay oldu

Ünlü pop star Rihanna'yı Karaköy'de bir mekanda görenler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ancak selfiler çekildikçe acı gerçek ortaya çıktı. Ancak ikizi olur diyecek kadar Rihanna benzeri genç kadının Barbadoslu turist olduğu ortaya çıktı.

İKİZİ KADAR BENZİYOR

Ancak fotoğraf çektirmek için sıraya girenler kısa sürede gerçekle yüzleşti. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzemesi dikkat çekti.

DÖVMESİ BİLE AYNI

Elinin üzerinde de Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, gördüğü ilgiden memnundu. Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, "Yalnız cidden aynısı", "Rihanna olmadığına ne kadar eminsiniz bence ta kendisi herkesi değilim diye kekliyor", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.
 

Anahtar Kelimeler:
RihannaRihanna Türkiye
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