Kemal Sunal askerlikte 25 gün kimseyle konuşmamış





Gül Sunal, eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını kendi YouTube kanalında anlattı. Gül Sunal “Komutan da askerlere Kemal ile konuşma yasağı getirmiş. Kimseyle konuşmadan 25 günü tamamladı” ifadelerini kullandı.

Hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetti.

Eşi Gül Sunal ise kendi YouTube kanalında Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı. Gül Sunal “Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep ‘okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı’ diyordum” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYLE KONUŞMADAN 25 GÜNÜ TAMAMLADI”

Usta sanatçının Ankara’da askerlik yaptığı aktaran Gül Sunal “Kemal, çok sevilen bir aktördü. Asker arkadaşları etrafını sarıyorlardı. Kemal de utangaç olduğu için ‘düzeni bozan ben olmayayım’ diye çok dikkat ediyordu. Komutan da askerlere Kemal ile konuşma yasağı getirmiş. Kimseyle konuşmadan 25 günü tamamladı. Yemin töreninden sonra Ankara Bando Mızıka Bölümü’ne geçti. O bölümde arkadaşlarıyla sahne çalışmaları yapıp Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki orduevlerine gidiyorlardı” diye konuştu.

“FİLMİ ÇEKEBİLMESİ İÇİN 1 AY İZİN VERDİLER”

Sunal “Askeriyeden izin alıp Kartal Tibet’le ‘Davaro’ filmini Antalya’da çekti. 1 ay izin verdiler Kemal’e film çekebilmesi için. Biz de Ali ile yanına gittik, çekim sürecinde yanında kaldık. ‘Davaro’ en sevdiğim filmlerindendir” diye konuştu.