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Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2020 yılının ilk yaz konserinde ilke imza atarak sevenleriyle bugüne kadar görülmemiş bir şekilde buluştu. Arabalı konseri binlerce kişi izledi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 05:55
Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı

Kenan Doğulu arabalı açıkhava konseriyle bir ilke imza attı

Her yaz uzun soluklu konser maratonuna çıkan Kenan Doğulu, bu yazın ilk konserinde bir ilke imza atarak sevenleriyle bugüne kadar görülmemiş bir şekilde buluştu. Doğulu, sahnede yerini alırken dinleyicileri arabalarından şarkılarına eşlik etti.

Türkiye’de bir ilk olarak Kerki Solfej’in İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da düzenlediği arabalı konsere Kenan Doğulu, kendi 1962 model Cadillac’ıyla gelerek seyircilerine sürpriz yaptı. Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ve bu yaz yayınlanacak albümünün yeni şarkılarını ilk kez seslendiren Duygu Soylu ise sanatçıdan önce sahne aldı. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde Doğulu, dinleyicileri ile arasındaki mesafeyi şarkılarıyla doldurdu. Tüm konser boyunca seyirciler Doğulu’ya korna ve selektörleriyle eşlik etti.

İki buçuk saat sahnede kalan Kenan Doğulu, konser sırasında alana ilk gelen arabayı süpriz bir şekilde anons ederek birlikte selfie çekmek için sahneye davet etti. Maskeli bir şekilde birlikte selfie çektiler. Sosyal medyadan en çok istek alan “Aklım Karıştı” şarkısı ise repartuara eklenerek çalındı.

Kenan Doğulu “Bu konser hepimize umut ve moral oldu”

“Hepimizi çok üzen ve yoran bir süreçten geçtik.Neyse ki o günler yavaş yavaş geride kalıyor. Türkiye’nin ilk arabalı konserinde, uzun bir aradan sonra sahne almak benim için tam anlamıyla kavuşma anıydı, müziğe ve sevenlerime. O kadar özlemiştim ki sahnede olmayı, onlarla birlikte şarkılar söylemeyi, gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir buluşma anıydı. Böyle bir ortam ve tarihi anda sahnede olmak çok heyecan vericiydi.

Normalleşme sürecinde hepimize umut ve moral olan bu konser, müziğin hayatlarımızdaki yerini, verdiğini enerjiyi, mutluluğu, huzuru bir kez daha gözler önüne serdi. Müzik sektörüne ve geleceğe bir ışık oldu.”

Kerki Solfej organizasyonuyla hayata geçen arabalı konserde bireylerin kontrollü bir şekilde eğlenebilmesi amaçlandı. Kenan Doğulu bu proje ile uzun zamandır hepimizin özlediği duyguları tekrar yaşattı.

Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.
 

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